Derksen onderbreekt tafelgast: ‘Als ik die naam hoor, krijg ik altijd jeuk... een ontzettende lul!’

Johan Derksen heeft andermaal laten weten dat hij geen fan is van Tim Hofman. Toen Derksen de naam van Hofman hoorde vallen in de uitzending van Vandaag Inside, kon hij het niet laten om een opmerking te maken.

Lale Gül is maandagavond te gast in de uitzending van Vandaag Inside. De schrijfster kreeg veel bekendheid met haar debuutroman ‘Ik ga leven’ (2021). Het boek beschrijft een worsteling van een jonge vrouw die opgroeit in een streng religieus-islamitisch gezin in Amsterdam-West. De roman resulteerde in verschillende bedreigingen wegens de openhartige kritiek op de cultuur.

“Jij hebt vaker te maken gehad met bedreigingen. Ben je er inmiddels kalm onder?”, vraagt Wilfred Genee aan zijn tafelgast. “Inmiddels wel. Ik ben toevallig nu met Tim Hofman bezig om die bedreigers van mij op te zoeken. We willen ze, net als hoe Peter R. de Vries dat vroeg deed, confronteren met de camera voor hun deur”, reageert Gül, die plotseling onderbroken wordt door Derksen.

“Als ik die naam hoor, krijg ik altijd jeuk… ik vind dat zo’n ontzettende lul!”, haalt De Snor genadeloos hard uit. Gül: “Dat zijn jouw woorden, maar ik ben blij dat hij voor dat programma (BOOS) mijn bedreigers gaat opsporen. BOOS vind ik wel een goed programma”, zegt de tafelgast.

