Brian Priske hekelt vraag van Ziggo Sport: 'Ik had gehoopt op respect van jou'

Feyenoord-trainer Brian Priske was niet blij met een vraag die Bas van Veenendaal stelde voorafgaand aan de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Van Veenendaal wilde weten of Feyenoord inderdaad stopt met de teambesprekingen na afloop van de wedstrijden, zoals Priske woensdag via Instagram al min of meer aankondigde.

"Ik probeer jou respectvol antwoord te geven en ik had gehoopt dat het andersom ook zo zou zijn", antwoordt Priske. "Ik denk dat mijn post vrij duidelijk was. Ik ben allereerst verrast en blij dat zoveel mensen mij volgen en bijhouden wat ik plaats. Maar tegelijkertijd leek het me vrij duidelijk. Laten we ons richten op het voetbal, op dit veld, met deze club. En laten we het niet hebben over een huddle of wat dan ook. Dat is het verkeerde onderwerp."

De nabespreking van Priske met al zijn spelers op het veld, na een overwinning, remise of verliespartij, was al enkele dagen onderwerp van gesprek. De Deense coach kreeg veel kritiek op dit ritueel, maar het is iets wat hij al de afgelopen twee seizoen continu heeft gedaan bij zijn vorige werkgever Sparta Praag. Hij gaf donderdagavond toe dat hij het een bruikbaar middel vindt, maar dat de kloof tussen de fans en de selectie erdoor vergroot leek te worden.

"Ik ben hier om een team te creëren. Ik houd nu al van deze club. We hebben veel fans die geven om de club. Als nieuwe trainer heb je middelen nodig om een team creëren en dat heb ik geprobeerd met de huddle, dat vind ik een goed middel. Maar om de een of andere reden creëerde het een grotere kloof. Daar houd ik niet van. Ik wil die kloof zo klein mogelijk houden. Ik houd van de enorme cirkel, van de enorme huddle (het publiek in De Kuip, red.), dus let’s get it fucking out there and play some football tonight", aldus Priske.

