Houding van Feyenoorder gekraakt bij Studio Voetbal: ‘Ben je wel blij om nog bij Feyenoord te zitten?’

Bij Studio Voetbal wordt er getwijfeld aan het feit of het nog wel naar zijn zin heeft bij Feyenoord. De spits sloeg afgelopen zomer een transfer naar Premier League-club Nottingham Forest af en speelt daardoor nog altijd in het Feyenoord-shirt. De vraag rijst of hij het nog wel naar zijn zin heeft in Rotterdam.

Giménez begon het seizoen bij Feyenoord nog wel goed met twee treffers in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en twee doelpunten in de tweede speelronde tegen PEC Zwolle. Inmiddels staat de Mexicaan alweer drie wedstrijden droog, terwijl hij ook in de Champions League geen potten wist te breken tegen Bayer Leverkusen. Tot overmaat van ramp viel de spits tegen NAC Breda na 29 minuten uit met een hamstringblessure.

Voormalig Go Ahead Eagles- en sc Heerenveen-trainer Kees van Wonderen kraakt de houding van Giménez. “Ik vond de lichaamshouding van Giménez ook dat je denkt: ben je wel blij om nog bij Feyenoord te zitten? Een soort ontevreden houding. Hij was ook daarvoor een beetje aan het mopperen ten opzichte van medespelers”, aldus Van Wonderen, die dit al eerder constateerde bij de Mexicaanse spits. “Daarvoor dus ook al een periode. Hij wilde bij Feyenoord blijven, want hij kno naar Engeland.”

Ernst blessure Giménez ongewis

Giménez moest tegen NAC Breda na 29 minuten het veld per brancard verlaten. Het is nog niet duidelijk hoe lang de spits uit de roulatie zal zijn. Wel kwam Studio Voetbal-presentator Sjoerd van Ramshorst met een update. “Feyenoord meldde ons vanavond dat er morgen een scan wordt gemaakt en dan wordt er meer duidelijk over de situatie van Giménez”, vertelde hij in de uitzending van Studio Voetbal.

