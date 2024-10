Kieft maakt ‘treurige’ Feyenoorder met de grond gelijk

Wim Kieft is absoluut niet onder de indruk van . De spits van Feyenoord geldt de komende maanden als de vervanger van de geblesseerde , maar weet zich tot dusver niet te laten gelden. Volgens Kieft hoeft de Mexicaan zich dan ook geen zorgen te maken om zijn basisplaats.

Giménez liep twee weken geleden een bovenbeenblessure op, die hem naar schatting drie maanden aan de kant houdt. Ueda dient vooralsnog als zijn vervanger. Na een voortvarend begin met een treffer vijf minuten na zijn invalbeurt, wil het bij de Japanner niet echt lukken. Zowel in de duels met NEC als Girona miste hij flinke kansen, waaronder een penalty. Daardoor neemt de kritiek op hem flink toe.

Ook Kieft ziet dat Ueda zijn belofte nog niet weet waar te maken. “Het verhaal van de Japanse spits Ayase Ueda, de recordaankoop van vorig seizoen, wordt trouwens steeds treuriger”, stelt de oud-spits in zijn column in De Telegraaf. “Arne Slot zei dat hij Ueda blind de positie van Santiago Giménez in de spits zou toevertrouwen bij afwezigheid of een vertrek van de Mexicaan.” Daar gaat de ex-prof voorlopig niet in mee.

Giménez hoeft niet te vrezen voor Ueda

Volgens Kieft hoeft Giménez zich vooralsnog geen zorgen te maken om het verliezen van zijn basisplaats wanneer hij weer fit is. “Alle keren dat Ueda de kans kreeg, heeft hij het niet laten zien”, stelt hij. “Tegen Girona miste hij twee opgelegde kansen en zelfs de strafschop was aan hem niet besteed. Giménez speelde tot dusver niet groots, maar hij kan rustig aan zijn herstel werken. Ueda gaat hem niet uit de basis houden wanneer de Mexicaan fit is”, besluit hij.

