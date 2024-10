Brian Priske geniet van doelpunt in de Conference League

Brian Priske heeft donderdagavond met veel plezier naar de Conference League gekeken, zo blijkt uit zijn Story op Instagram. De zoon van de trainer van Feyenoord, , was namens het Zweedse Djurgarden namelijk trefzeker tegen het Oostenrijkse LASK.

August Priske werd afgelopen seizoen door FC Midtjylland verhuurd aan FC Eindhoven. Terwijl zijn vader aan de slag ging bij Feyenoord, trok de 20-jarige aanvaller afgelopen zomer juist weg uit de Eredivisie. Begin augustus maakte hij de overstap naar Djurgarden, waarmee hij in de Conference League uitkomt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord schrijft samen met twee andere clubs geschiedenis op ‘zwarte avond’

Daags na de zege van Feyenoord op Girona in de Champions League (2-3) kon de trainer van de Rotterdammers nog een keer een klein feestje vieren. In de 57ste minuut van het Conference League-duel tussen LASK en Djurgarden wist de Deen namelijk voor de aansluitingstreffer te zorgen. Vader Brian vierde dit na afloop op Instagram met twee posts in zijn Story. Eerst plaatste hij een foto van zijn zoon met daarbij een voetbal en een hartje, waarna hij vervolgens ook beelden van de goal van August plaatst.

LEES OOK: Hélène Hendriks schiet in de verdediging na vernederende opmerking voor Feyenoord-fans

Geen zege voor Djurgarden

Hoewel Priske wist te scoren tegen LASK, pakte zijn ploeg niet de drie punten in de openingswedstrijd van de Conference League. De thuisploeg wist na bijna een half uur spelen op voorsprong te komen via Valon Berisha, waarna Florian Flecker de voorsprong vijf minuten na rust verdubbelde. Met bijna een uur op de klok zorgde Priske dus voor de aansluitingstreffer, terwijl Tokmac Chol Nguen na 65 minuten de eindstand op het bord zette: 2-2.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ergernis bij ESPN over Feyenoord-aanvaller Paixão

Kees Kwakman en Mario Been hebben zich bij De Eretribune op ESPN verbaasd over Feyenoord-aanvaller Igor Paixão.