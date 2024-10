Hélène Hendriks schiet in de verdediging na vernederende opmerking voor Feyenoord-fans

Hélène Hendriks is donderdag in de verdediging geschoten, daags nadat zij rondom het Champions League-duel van Feyenoord met Girona (2-3 overwinning) bij Ziggo Sport een pijnlijke opmerking maakte voor de Rotterdamse club.

Hendriks analyseerde Girona - Feyenoord woensdagavond samen met Rafael van der Vaart en Marco van Basten bij Ziggo Sport. De presentatrice stelde dat ‘je niet bij Feyenoord speelde als je echt top bent’. Van Basten sloeg daar meteen op aan: “Feyenoord is Nederlandse top”, zei de oud-topvoetballer.

Hendriks nuanceerde zich zichzelf vervolgens: “Ja, nee, oké. Dat snap ik. Maar ik bedoel, laat ik het zo zeggen: als je echt top bent, dan speel je toch niet in de Nederlandse competitie.”

De opmerking van Hendriks is bij veel Feyenoord-fans online in het verkeerde keelgat geschoten. De presentatrice komt via X voor zichzelf op. “Ik doelde op grootmachten als Real, Bayern, etc. Maar dat weet jij ook heus wel! Fijne avond en geniet van de mooie overwinning!”, reageert Hendriks op een boze Feyenoord-fan.