Ajax ziet oude bekende schitteren met 4 goals in 28 minuten: 'Wat een fenomeen is hij'

is terug van weggeweest. De Deen scoorde er in de eerste seizoenshelft lustig op los namens Anderlecht, maar had er in de eerste maanden van 2025 een stuk meer moeite mee om het net te vinden. Woensdagavond had de voormalig Ajax-spits het ouderwets op zijn heupen. Hij maakte er liefst vier in de thuiswedstrijd tegen KAA Gent, waarmee hij een aanzienlijk aandeel had in de 5-0 overwinning van Anderlecht.

Dolberg beleefde in het seizoen 2016/17 zijn doorbraak in de hoofdmacht van Ajax, maar slaagde er niet in om een geweldig seizoen een passend vervolg te geven. De Deen verloor onder Erik ten Hag zijn basisplaats en maakte in de zomer van 2019 de overstap naar OGC Nice. Het huwelijk tussen OGC Nice en Dolberg werd geen succes en ook aan zijn tijdelijke avonturen bij Hoffenheim en Sevilla zal hij weinig tot geen goede herinneringen hebben overgehouden. Dolberg verkaste in de zomer van 2023 voor een bedrag van vijf miljoen euro naar Anderlecht. Tijdens zijn eerste seizoen in België kwam hij tot vijftien doelpunten in 42 wedstrijden. Geen verkeerde statistieken, maar dit seizoen stond er pas echt (lang) geen maat op de Deen.

Dolberg had het voor de winterstop flink op zijn heupen. Hij maakte er twaalf in de competitie en was in de beker vijfmaal trefzeker in twee wedstrijden. Niets leek Dolberg nog te kunnen stoppen, maar in de tweede seizoenshelft was hij lang op zoek naar zijn vorm van voor de jaarwisseling. Dolberg was op 9 februari nog wel tweemaal trefzeker tegen Antwerp FC, maar daar bleef het dan ook bij - mede vanwege knieklachten die hem een paar weken aan de kant hielden. Dolberg is inmiddels weer een tijdje fit, maar slaagde er ook in de eerste wedstrijden in de Champions’ play-offs niet in het doel te vinden. Daar bracht hij woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen KAA Gent op overtuigende wijze verandering in.

‘Wat een fenomeen is Dolberg’

“Vier doelpunten in één wedstrijd? Uiteraard ben je dan man van de wedstrijd. Kasper Dolberg mocht na een uur gaan rusten, maar zijn vierde doelpunt ontlokte zelfs bij de koele Deen een glimlach”, zo schrijft Sporza. Dolberg opende tegen KAA Gent na een half uur voetballen de score. Zeven minuten later verdubbelde hij vanaf de stip de voorsprong en in de tweede helft maakte hij in een tijdsbestek van vier minuten nóg twee doelpunten. Daarmee bracht hij de stand na 58 minuten op 5-0, want Lucas Heyl had vlak voor de rust ook nog toegeslagen. “In de tweede helft gingen beide ploegen gewoon op hetzelfde elan door. Lees: Gent bleef achteraan klungelen. Anderlecht had de smaak van het aanvallen dan weer helemaal te pakken. Een eerste kopbal van Dolberg vloog nog rakelings naast. Niet veel later was de koele Deen zijn hattrick wel een feit”, zo schrijft Het Nieuwsblad.

“Hij pakte een gekraakte volley van N’Diaye nog rustig aan in de kleine rechthoek en tikte zo zijn derde rustig binnen. En daar bleef het niet bij”, vervolgt de krant. “Wat een fenomeen is Kasper Dolberg. Zijn vierde van de avond, nummer achttien van het seizoen, kopte hij fenomenaal binnen. Hij raakte de bal voor de eerste paal en klopte zo een verbouwereerde Vandenberghe. 5-0 na een uur spelen. Het sein om Dolberg zijn applauswissel te gunnen. Spijtig, wij hadden de Deen er graag vijf in één match zien maken.” Met zijn vierklapper bracht Dolberg zijn seizoenstotaal op 24 doelpunten in veertig wedstrijden in alle competities.

🍿 | Installez-vous confortablement et regardez les 4️⃣ buts de Kasper Dolberg ! 🪑💫 #ANDGNT pic.twitter.com/3JzBtsY7Lv — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 23, 2025

Terugkeer bij Ajax?

Thorgan Hazard, die in de tweede helft van het seizoen 2022/23 nog op huurbasis actief was voor PSV, is lovend over zijn Deense ploeggenoot. “Ik dacht niet dat hij die laatste ging binnenkoppen. Eigenlijk geeft hij mij een assist, en niet omgekeerd. Technisch gezien is hij een erg goede voetballer, en we moeten hem helpen zoals vandaag. Hij moet ballen in de zestien krijgen, want hij kan uit het niets scoren”, zo wordt het broertje van Eden Hazard geciteerd door Het Nieuwsblad. Of Dolberg volgend seizoen nog steeds zijn doelpunten maakt voor Anderlecht, valt nog te bezien. Hij heeft in Brussel weliswaar nog een contract tot de zomer van 2027, maar wordt al in verband gebracht met een vertrek. Zijn oude club Ajax gaat - mocht Brian Brobbey daadwerkelijk vertrekken - mogelijk op zoek naar een nieuwe spits…

