Ajax-talent open over gezondheid: ‘Ik heb…’

Kennynho Kasanwirjo heeft te maken met diabetes type 1, zo vertelt hij in gesprek met Ajax TV. De talentvolle verdediger van Ajax Onder 17 en het broertje van Feyenoord-speler Neraysho Kasanwirjo legt uit welke uitdagingen de auto-immuunziekte met zich meebrengt.

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte waarbij je afweersysteem de cellen in het lichaam kapotmaakt, die daardoor geen of minder insuline aanmaken. Mensen die te maken hebben met deze ziekte, dragen een insulinepomp die het middel automatisch inspuit, of ze moeten het zelf inspuiten. Diabetes type 1 is een zeldzame vorm van de ziekte; ongeveer 1 op de 10 mensen met diabetes kampt met deze versie. Zo ook Kasanwirjo.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax ziet oude bekende schitteren met 4 goals in 28 minuten: 'Wat een fenomeen is hij'

“Ik heb diabetes type 1”, geeft de zeventienjarige verdediger aan bij Ajax TV. Kasanwirjo was afgelopen weekend met Ajax Onder 17 actief op de Olympia Future Cup, die door de Amsterdammers werd gewonnen. De mandekker speelde een goed toernooi en legde na afloop uit hoe hij, ondanks zijn ziekte, toch op hoog niveau kan spelen. “Ik heb hier een pomp en een gaatje”, legt hij uit terwijl hij naar zijn buik wijst. “Die meet mijn bloedsuiker en spuit insuline in mijn lichaam.”

LEES OOK: 'Ajax aast op Mexicaans toptalent, ook Feyenoord en Barça in de race'

Dat Kasanwirjo te maken heeft met diabetes type 1, zorgt er ook voor dat zijn teamgenoten rekening met hem moeten houden, zo vertelt Hasan Ayyildiz. “In de warming-up zagen we aan hem dat hij even heel laag in zijn energie zat. Toen gingen we naar hem toe om te kijken hoe het ging en te vragen of hij iets nodig had. Hij zei: ik heb alleen de fysio nodig. Die kwam, toen werd het geregeld en zag je hem in de wedstrijd als een gek gaan.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax zit niet stil en spreekt met vijftal over nieuw contract 🔗

👉 Ajax in gesprek over contractverlenging: ‘Transfer is nu out of the question’ 🔗

👉 Van der Vaart ziet Ajax-speler in de fout gaan: 'Hier kijken topclubs ook naar' 🔗

👉 Frustratie slaat toe in uitvak Ajax 🔗

👉 ‘Man van 8,5 miljard maakt Ajax in een keer steenrijk’ 🔗