Fans van Ajax richten woede op één man na mislopen Sulemana

De nodige supporters van Ajax zijn teleurgesteld over het verloop van de zomerse transferperiode. Technisch directeur Alex Kroes krijgt op X kritiek, zeker nu bekend is geworden dat toch niet naar Ajax komt.

Ajax haalde deze zomer Daniele Rugani (huur van Juventus), Betrand Traoré (transfervrij) en Wout Weghorst (gekocht van Burnley) naar Amsterdam. Daartegenover stond het definitieve vertrek van Georges Mikautadze (FC Metz), Francisco Conceiçao (FC Porto), Gerónimo Rulli (Olympique Marseille), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Silvano Vos (AC Milan). Verder werden Carlos Forbs (Wolverhampton Wanderers), Borna Sosa (Torino), Naci Ünüvar (Espanyol) en Jakov Medic (VfL Bochum) verhuurd.

Kroes gaf woensdag in een interview met Voetbal International al toe dat niet alles is gelopen zoals hij had gehoopt. "Voor mijn gevoel ben ik een aantal keer gestruikeld", erkende hij. "Bijvoorbeeld op het gebied van verkoop of verhuur. Hoe lang hou je vast aan verkopen en wanneer ga je over tot verhuren? Dat momentum zoeken. De huidige transferzomer is de rustigste in jaren. Qua aantallen en qua geld dat stroomt."

Fans verwijten Kroes een gebrek aan creativiteit in het aankoopbeleid. Dat Sulemana niet is gekomen, doordat de documenten te laat aankwamen bij de FIFA, is voor sommige fans de druppel die de emmer doet overlopen.

