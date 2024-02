'Rijkhoff keert definitief terug bij Ajax', maximale transfersom uitgelekt

Ajax en Borussia Dortmund hebben overeenstemming bereikt over de transfer van (19). Eerder op de donderdag werd al duidelijk dat de Raad van Commissarissen van de Amsterdammers alsnog akkoord is gegaan met de terugkeer van de spits, die de jeugdopleiding van de Amsterdammers in 2021 verruilde voor die van de Duitse topclub. Alleen de medische keuring kan nu nog roet in het eten gooien.

Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf schrijft op basis van 'bronnen in Duitsland' dat er inmiddels een akkoord tussen Ajax en Dortmund ligt. Rijkhoff maakt, mits hij de medische keuring met succes doorstaat, voor een bedrag van 1,4 miljoen euro de overstap naar Amsterdam. Door bonussen kan dat bedrag in de toekomst verder oplopen tot een maximum van 2,5 miljoen euro, zo weet Verweij. Bovendien profiteert BVB ook mee als Ajax de speler in de toekomst alsnog verkoopt: de club heeft eveneens een doorverkooppercentage weten te bedingen.

Rijkhoff was in afwachting van een akkoord al afgereisd naar zijn geboorteplaats Purmerend en wordt later op de donderdag medisch gekeurd op De Toekomst en in het UMC. Levert dat geen bijzonderheden op, dan tekent hij een contract voor vier en een half seizoen bij Ajax, waar hij tot zijn vertrek naar Dortmund al negen jaar in de jeugd speelde.

In Dortmund had Rijkhoff nog een contract tot medio 2026. Ondanks zijn enorme scoringsdrift hoefde de jonge Nederlander niet te rekenen op een kans in het eerste elftal. Rijkhoff speelde zijn wedstrijden daarom in de Onder 19 van de club; namens dat elftal was hij dit seizoen in veertien wedstrijden elf keer trefzeker, waaronder vier treffers in de UEFA Youth League.