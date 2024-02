'RvC Ajax gaat overstag: tweede wintertransfer gaat tóch door'

De Raad van Commissarissen van Ajax gaat alsnog akkoord met de transfer van . De 19-jarige aanvaller wordt teruggehaald van Borussia Dortmund, waar hij sinds zijn vertrek uit Amsterdam in 2021 speelde maar geen uitzicht had op een kans in het eerste elftal.

Dat meldt Telegraaf-clubwatcher Mike Verweij. Rijkhoff was in afwachting van groen licht voor zijn terugkeer afgelopen maandag al afgereisd naar Purmerend. Nu de Ajax-commissarissen gezwicht zijn wordt de aanvaller donderdagmiddag gekeurd op De Toekomst en in het UMC, waarna hij een contract voor vier en een half seizoen zal gaan ondertekenen. Dortmund ontvangt een transfersom van 1,5 miljoen euro, die door bonussen verder op kan lopen.

De commissarissen van de Amsterdammers trapten eerder op de rem, omdat er deze winter nog geen spelers verkocht zijn. Alleen Georges Mikautadze vertrok in januari, maar hij keerde op huurbasis terug naar zijn vorige werkgever, het Franse FC Metz. Daartegenover staat de komst van Jordan Henderson, die werd overgenomen van het Saudische Al-Ettifaq, en het terugroepen van Kian Fitz-Jim die de eerste seizoenshelft op huurbasis uitkwam voor Excelsior.

Verweij schrijft dat de Ajax-leiding alsnog heeft ingestemd met de transfer van Rijkhoff omdat 'werd ingezien dat men het niet kon maken een 19-jarige een transfer door de neus te boren, terwijl de transfersom van 1,5 miljoen euro in termijnen kan worden betaald'. Bovendien is er geen enkele twijfel over zijn kwaliteiten: "De scouting is unaniem voor zijn komst en denkt dat Rijkhoff, die topscorer is van de UEFA Youth League en door FC Barcelona en onlangs nog Manchester City werd begeerd, een meerwaarde kan zijn", leest het.

