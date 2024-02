‘Ajax-target is al in Nederland, maar RvC houdt deal vooralsnog tegen’

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat zich voor het verstrijken van de winterse transferwindow speler van Ajax noemen. De Amsterdammers boden eerder deze week 1,5 miljoen euro, bonussen en een doorverkooppercentage op de spits uit Purmerend, maar dat voorstel bleek niet voldoende om Borussia Dortmund te kunnen overtuigen. Het geduld van Rijkhoff wordt flink op de proef gesteld.

Ajax zit al een tijdje achter de handtekening van Rijkhoff aan. Het talent verruilde de jeugdopleiding van de Amsterdammers een paar jaar geleden voor die van Borussia Dortmund. Hoewel Rijkhoff dit seizoen flink op schot is namens de Onder-19 van de Duitse grootmacht, heeft hij zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Amsterdam. De spits kwam afgelopen weekeinde al niet meer in actie omdat er ‘veel speelt’ rond zijn persoon. Een transfer naar Ajax leek daarmee aanstaande, zeker nadat de huidige nummer vijf van de Eredivisie een nieuw voorstel had ingediend bij Borussia Dortmund.

Maar de Duitsers zijn niet zomaar van plan om mee te werken aan een hereniging tussen Ajax en Rijkhoff en willen meer geld zien. Het is op dit moment echter de vraag of dat er ook gaat komen. Borussia Dortmund heeft Ajax een tegenvoorstel gedaan, maar de Raad van Commissarissen houdt een deal vooralsnog tegen. Dat schrijft Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf woensdagmorgen. Dat heeft naar het schijnt met een afspraak tussen de commissarissen en financieel directeur Susan Lenderink te maken. “De RvC stemde in met het tekengeld en miljoenensalaris voor Jordan Henderson en een fikse (aanstaande) contractverbetering voor Jorrel Hato op voorwaarde dat er deze transferperiode eerst zou worden verkocht of verhuurd en dan pas gekocht”, klinkt het.

FC Porto wil niet meewerken

Rijkhoff is momenteel al in Nederland, waar hij wacht op een akkoord tussen Ajax en Borussia Dortmund. Volgens Verweij wordt er in de tussentijd bij diens zaakwaarnemer geïnformeerd door andere clubs, maar heeft de voetballer zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Ajax. Het is voor zowel de Amsterdammers als Rijkhoff te hopen dat er nog voor het verstrijken van de transferwindow een speler vertrekt. Daarvoor komt Sánchez in aanmerking. De Mexicaan streek in de zomer van 2022 neer in Amsterdam, maar slaagde er niet in om een basisplaats te veroveren en werd afgelopen zomer al verhuurd aan FC Porto. Ook zijn dienstverband bij de Portugezen is geen succes en een terugkeer naar zijn thuisland leek in de maak.

Maar FC Porto, zo meldt Verweij, wil op dit moment niet meewerken aan een verkoop door Ajax van Sánchez aan Cruz Azul. Bovendien hebben de Portugezen naar eigen zeggen niet het geld om de koopoptie op Francisco Conceição te lichten. De aanvaller vertrok evenals Sánchez afgelopen zomer op huurbasis naar FC Porto. Conceição bewandelde een jaar eerder nog de omgekeerde weg. Ajax hoopt de dribbelaar nu definitief te slijten. Volgens Verweij gaan Ajax en FC Porto woensdag opnieuw met elkaar in gesprek. Rijkhoff en zijn entourage zullen de ontwikkelingen nauwlettend op de voet volgen…