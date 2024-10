Vervanger van Rensch bij Ajax speelt op honderd minuten rijden van de ArenA: 'Zou het niet heel raar vinden'

Mocht Ajax er niet in slagen om het volgende zomer aflopende contract van open te breken, dan zou de club er niet verkeerd aan doen om terug te halen. Dat stelt Bart Sanders in de Pantelic Podcast. De 21-jarige middenvelder, die ook als vleugelverdediger uit de voeten kan, maakte in de zomer van 2023 de overstap van Ajax naar FC Twente. De Amsterdammers zouden bij de transfer een terugkoopclausule hebben weten te bedingen.

Regeer doorliep een aantal jeugdelftallen van Ajax, alvorens eind 2021 zijn debuut te maken in de hoofdmacht. De middenvelder kreeg onder toenmalig trainer Erik ten Hag vervolgens nog wel regelmatig de kans om zichzelf te laten zien, maar na het vertrek van de Tukker kwam hij er eigenlijk niet meer aan te pas. In het daaropvolgende seizoen moest Regeer het vooral doen met wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hij koos eieren voor zijn geld en maakte in de zomer van 2023 de overstap naar FC Twente.

Voor de club uit Enschede kwam Regeer tot op heden 49 keer in actie (twee doelpunten en vier assists). Zijn ontwikkeling bij FC Twente bleef niet onopgemerkt. Regeer debuteerde vorig jaar in Jong Oranje en staat inmiddels op tien interlands voor de beloftenploeg. Vorige maand was hij nog twee keer trefzeker in de thuiswedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Noord-Macedonië. Een paar dagen geleden onthulde FC Twente-watcher Leon ten Voorde dat Ajax Regeer kan terugkopen voor een bedrag richting de vijf miljoen euro.

“Ik weet niet of hij een optie is, maar het is wel een speler die het interessant doet”, zo reageert Kevin, bij het publiek beter bekend als Cavinsky, in de Pantelic Podcast op het nieuws dat Ajax Regeer kan terughalen naar Amsterdam. “Het is ook een speler die op de manier kan spelen waarop wij spelen, met een back aan de binnenkant. Hij kan op het middenveld spelen. Het is een slimme speler en hij kan zich ook nog eens het schompes lopen. Ik zou het dus niet heel raar vinden als het gebeurt”, zo klinkt het.

Regeer als vervanger van Rensch

Sanders sluit zich aan bij zijn collega. Hij denkt dat Regeer een goede optie is indien Ajax en Rensch geen overeenstemming weten te bereiken over een nieuw contract. Rensch is in het bezit van een aflopend contract. Zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis ontbreekt vooralsnog. “Als je het hele perspectief van de selectie bekijkt en het lukt niet om het contract van Rensch te verlengen, dan zou je ervoor kunnen opteren om te zeggen: verkoop Rensch in de winterstop, zodat je er nog wat geld aan overhoudt, en dat je dan een type zoals Regeer terugkoopt”, aldus Sanders.

De podcastmaker is ervan overtuigd dat Regeer zich snel kan aanpassen aan het spel dat Francesco Farioli wil spelen met Ajax. “Het is wel iemand die weinig aanpassing nodig heeft, precies het spelletje speelt wat wij willen. Normaal, als je geld genoeg hebt, zou ik het niet doen. Maar gezien de omstandigheden zou ik het nog niet eens zo héél gek vinden”, zo klinkt het.

Vind jij dat Ajax Youri Regeer moet terughalen als vervanger van Devyne Rensch? Laden... 65.5% Ja, absoluut 12.1% Nee, liever niet 20% Twijfel, hangt van de prijs af 2.4% Anders, namelijk... 635 stemmen

