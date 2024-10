Management Rensch reageert op transfergeruchten rondom verdediger

beschikt bij Ajax over een aflopend contract. Hoewel de Amsterdammers graag met hem verlengen, geniet de verdediger ook de nodige interesse. Afgelopen zomer was de jeugdinternational zo goed als rond met AS Roma, terwijl nu ook Fenerbahçe interesse zou hebben. Het Turkse Takvim heeft daarom navraag gedaan bij het management van Rensch.

Woensdag kwam naar buiten dat Fenerbahçe belangstelling heeft in Rensch. De Turkse topclub begon het seizoen met Bright Osayi-Samuel als rechtsback, maar hij raakte na twee duels geblesseerd. José Mourinho zou erg ontevreden zijn met de prestaties van zijn vervanger Mert Müldür. Doordat Rensch over een aflopend contract beschikt, ziet Mourinho daar een kans.

Naar aanleiding van de geruchten rondom Fenerbahçe en Rensch, heeft Takvim besloten navraag te doen bij het management van de speler. “Rensch is een voetballer die door veel teams in Europa wordt gevolgd”, klinkt het. “Er is nog geen aanbieding van Fenerbahçe binnengekomen en op dit moment verwachten we die ook niet. We zijn wel in gesprek met een aantal teams in Europa.”

Nieuw contract bij Ajax

Ook het tekenen van een nieuw contract bij Ajax behoort voor Rensch tot de mogelijkheden. Een maand geleden liet de verdediger weten er wel vanuit te gaan dat bijtekenen zou gaan lukken. Inmiddels is hij daar een beetje op teruggekomen. “Mijn zaakwaarnemer en Ajax zijn aan het praten. Ik kan niet zeggen of ik ga verlengen of niet. We gaan het zien”, zei Rensch in gesprek met Voetbalzone.

Vind jij dat Ajax alles moet doen om Devyne Rensch te behouden? Laden... 46.9% Ja, absoluut 37.7% Nee, hij is vervangbaar 15.4% Twijfel, hangt van de aanbieding af 657 stemmen

