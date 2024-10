Eerste beelden van jubileumshirt Ajax duiken online op

Ajax gaat volgend jaar een jubileumtenue uitbrengen, zo weet Footy Headlines. De hoofdstedelingen bestaan in 2025 namelijk 125 jaar, terwijl Amsterdam dan 750 jaar terug is opgericht. De eerste beelden van het shirt zijn online gelekt.

Volgens Footy Headlines gaan Ajax en Adidas in 2025 een jubileumshirt op de markt brengen. Het shirt zal grotendeels wit zijn met enkele donkerrode details. In plaats van het clublogo zal het tenue het wapen van Amsterdam op de borst hebben. Ook is er sprake van het klassieke Trefoil-logo van Adidas.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Basisspeler Ajax stelt zich kwetsbaar op over zijn mentale gezondheid

Het tenue van Ajax wordt gemaakt ter ere van het 125-jarig bestaan, terwijl ook het 750-jarig bestaan van Amsterdam wordt gevierd. Omdat de club op 18 maart is opgericht, zal het tenue in maart van komend jaar in de verkoop gaan.

LEES OOK: Ronald Koeman beoordeelt Brian Brobbey: 'Extreme talenten zijn dan misschien volmaakt, maar...'

Eerste jubileumshirt Ajax

Ajax heeft nog nooit een shirt ter viering van een jubileum van de oprichting uitgebracht. In 2020 speelden de Amsterdammers echter wel in een zwart tenue met gouden details ter viering van dat het vijftig jaar geleden was dat de huidige Champions League drie jaar op rij werd gewonnen.

❌❌❌ 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Ajax to Release 125-Year Anniversary Kit, More Info Leaked: https://t.co/EnpPzNE6Hg — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 11, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Vraagprijs Ajax voor Hato bekend, geïnteresseerde clubs moeten diep in de buidel tasten’

De kans is aanwezig dat Jorrel Hato Ajax spoedig gaat verlaten.