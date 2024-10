Basisspeler Ajax stelt zich kwetsbaar op over zijn mentale gezondheid

wil ‘het stigma rond mentale gezondheid doorbreken’, zo schrijft hij in een bericht op Instagram. De middenvelder van Ajax vertelt donderdag, op World Mental Health Day, over de manier waarop hij omgaat met mentale druk.

Van den Boomen schrijft dat hij al een jaar regelmatig spreekt met een mental coach. “De gesprekken helpen me om dingen in perspectief te plaatsen. Natuurlijk helpt mijn familie hier ook enorm bij. Ik kan gelukkig genieten van de afleiding die zij bieden, omdat ik minder stress ervaar”, vertelt hij.

Artikel gaat verder onder video

De Ajacied, goed voor een basisplaats in de laatste drie officiële wedstrijden van Ajax, geeft een advies mee aan zijn volgers om negatieve gedachten los te laten. “Wat kan helpen, is praten over de problemen of worstelingen die je hebt. Door het stigma rond mentale gezondheid te doorbreken, kunnen we een samenleving creëren met meer acceptatie en steun voor elkaar.”

“Als je negatieve gevoelens ervaart of ziet dat mensen om je heen worstelen, praat er dan over”, drukt Van den Boomen iedereen op het hart in zijn bericht, dat in het Engels is geschreven. “Ik heb zelf de voordelen ontdekt. In Nederland kun je bijvoorbeeld contact opnemen met 'de Luisterlijn', telefoonnummer 088 0767 000.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Vraagprijs Ajax voor Hato bekend, geïnteresseerde clubs moeten diep in de buidel tasten’

De kans is aanwezig dat Jorrel Hato Ajax spoedig gaat verlaten.