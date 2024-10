'José Mourinho wil goedkoop toeslaan voor basisspeler bij Ajax'

staat in de belangstelling van Fenerbahçe, zo schrijft de Turkse krant Sabah. De rechtsback van Ajax beschikt over een aflopend contract en weet nog niet of hij gaat bijtekenen, waardoor Fenerbahçe-trainer José Mourinho een opening ziet.

De rechtsbackpositie is dit seizoen een zorgenkindje voor Fenerbahçe. Bright Osayi-Samuel begon het seizoen als eerste keus, maar raakte na twee wedstrijden geblesseerd aan zijn enkel. Mourinho zou niet tevreden zijn met de prestaties van zijn vervanger Mert Müldür.

Zodoende wordt achter de schermen gewerkt aan de komst van Rensch, zo wordt beweerd in Turkije. Onlangs liet het kind van de club weten dat hij geen problemen verwacht rondom zijn contractverlenging, maar dinsdag sloeg hij in gesprek met Voetbalzone een iets voorzichtigere toon aan.

Rensch weet niet of hij contract verlengt

“Mijn zaakwaarnemer en Ajax zijn aan het praten. Ik kan niet zeggen of ik ga verlengen of niet. We gaan het zien”, zei Rensch, die bij Ajax indruk maakt op trainer Francesco Farioli. Dinsdag vertelde Farioli dat hij vurig hoopt op een contractverlenging voor zijn pupil, die dit seizoen twaalf officiële wedstrijden speelde.

