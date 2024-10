Farioli: 'Ik zou meer dan blij zijn, als Ajax zo snel mogelijk overeenstemming bereikt'

Francesco Farioli hoopt dat zijn contract bij Ajax gaat verlengen. De trainer vindt Rensch een belangrijke speler voor Ajax en laat weten dat de partijen met elkaar in gesprek zijn.

"Dan zou ik erg blij zijn", zegt Farioli na de gewonnen wedstrijd tegen FC Groningen (3-1) over een mogelijke contractverlenging voor Rensch. "Ik geloof dat de gesprekken gaande zijn. Devyne geeft ons veel. Hij zet elke dag een stap voorwaarts en heeft min of meer alle minuten sinds het begin van het seizoen gespeeld. Altijd met kwaliteit en veel aandacht. Dus ik zou meer dan blij zijn als er zo snel mogelijk een overeenkomst wordt bereikt.”

Rensch liet zelf al weten vertrouwen te hebben dat de onderhandelingen goed worden afgerond. “Ik ben een kind van de club. Het zou ook raar zijn als ze niet willen verlengen”, zei hij vorige maand tegen het Algemeen Dagblad. “We zijn altijd in gesprek. Over het contract, en over andere zaken. Mijn zaakwaarnemer praat vooral met technisch directeur Alex Kroes. Ze gaan nu ook met elkaar zitten als het goed is. Wanneer, of hoe of wat weet ik niet.”

Vervolgens meldde De Telegraaf dat Farioli achter de schermen aandringt op een nieuw contract voor Rensch. De trainer bevestigt nu dus dat hij erg positief is over zijn rechtsback.

Rensch beschikt over een aflopend contract. Daardoor bestaat de kans dat het jeugdproduct gratis vertrekt, wat Ajax wil voorkomen. Daarom hebben de beleidsbepalers van de club de onderhandelingen met zaakwaarnemer Mohammed Salem opgestart.