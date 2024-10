Van der Vaart ziet Ajax-interview: 'Hij is te schattig voor een verdediger'

Rafael van der Vaart wil graag zien dat een stap in zijn persoonlijke ontwikkeling maakt. De 21-jarige rechtsback van Ajax is weliswaar bezig aan een ‘goed en sterk seizoen’, maar moet volgens Van der Vaart meer ‘een vent’ worden.

Rensch staat donderdagavond in de basis bij Ajax in de Europa League-wedstrijd tegen Slavia Praag. Hij zat in de eerste twee competitiewedstrijden van het seizoen nog op de bank, maar veroverde daarna een basisplaats.

“Ik moet eerlijk zeggen dat hij een goed en sterk seizoen speelt. Hij moet alleen van de ‘jochie-status’ af”, adviseert Van der Vaart bij Ziggo Sport, na het zien van een interview met Rensch. “Hij is nog jong, maar hij moet een beetje een vent worden. Dat moet ook een beetje in je zitten, maar hij is een verdediger en hij moet een bikkel worden. Als hij tien procent van Khalid kan overnemen, zou dat al veel doen”, zegt hij met een verwijzing naar collega-analist Khalid Boulahrouz.

'Rensch is schattig'

“Dat meen ik wel serieus. Hij is aan een goed seizoen bezig en straalt meer vertrouwen uit. In zijn interviews mag hij wel wat meer… Ik vond hem schattig. Ik wil hem een knuffeltje geven. Dat is als verdediger niet goed”, concludeert Van der Vaart.

