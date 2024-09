Weghorst wordt keihard aangepakt: 'Het is verschrikkelijk, één groot toneelstuk. Een narcist'

Leon ten Voorde heeft geen goed woord over voor . De clubwatcher van FC Twente heeft vol ergernis de ontwikkelingen rond de Oranje-international op de voet gevolgd. Het had er eerder dit jaar nog veel van weg dat Weghorst voor een avontuur bij FC Twente zou gaan, maar toen Ajax bij hem aanklopte veranderde het verhaal. De Amsterdammers legden hem vorige week voor twee jaar vast. Ten Voorde spreekt vol afschuw over hoe het de afgelopen periode is gegaan.

Weghorst maakte er eerder dit jaar geen geheim van graag nog een keer voor FC Twente te willen spelen. Zijn zaakwaarnemer Simon Cziommer vertelde in mei in gesprek met Voetbal International nog dat het voor de spits een ‘droom’ was om ooit het rood van FC Twente te spelen. De club uit Enschede zag een samenwerking met Weghorst natuurlijk wel zitten. Jan Streuer, die technisch directeur Arnold Bruggink ondersteunt, bevestigde zondagochtend bij ESPN dat Bruggink en Weghorst ‘heel veel’ contact hebben gehad. Maar toen Ajax zich meldde voor Weghorst, was het gedaan voor FC Twente.

De Amsterdammers maakten de komst van Weghorst afgelopen donderdag wereldkundig, nadat hij al ruim twee maanden met een transfer naar de hoofdstad in verband werd gebracht. Weghorst vertelde altijd al supporter van Ajax te zijn geweest. Die woorden leidden in Enschede en omgeving tot nogal wat verbazing, omdat Cziommer in hetzelfde gesprek met VI nog vertelde dat zijn speler vroeger als ‘supporter’ bij FC Twente op de tribune stond. “Ik heb wel aan de media-afdeling van FC Twente gevraagd of er ooit ene W. Weghorst een seizoenkaart op VAK-P heeft gehad”, zegt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van Tubantia. VAK-P is de harde kern van FC Twente, die Weghorst binnenkort zomaar eens op een fluitconcert zou kunnen trakteren.

Ten Voorde ergert zich dood aan Weghorst

Ten Voorde noemt de hele situatie Weghorst ‘verschrikkelijk’. “Dat hij voor Ajax kiest, daar hebben ze bij Twente niet zoveel problemen mee. Maar wat ze wel écht vinden is dat je niet met droge ogen - hij had zelfs natte ogen - kunt zeggen dat je altijd van Twente gedroomd hebt. Hij moet helemaal zijn eigen keuze maken, maar op het moment dat Ajax kwam, toen een transfer naar Twente nog speelde, wilde hij maar één ding: naar Ajax.” Ten Voorde hoorde van ‘jongens’ uit Borne, de geboorteplaats van Weghorst, dat de spits altijd al fan van Ajax is geweest. “Dus houd op met die onzin. Het is gewoon verschrikkelijk. NEO (de amateurclub van Weghorst, red.) heeft de helft van het complex te danken aan Weghorst en al zijn transfers, maar als Twentse club schaam je je inmiddels bijna dood voor je gein pupil. Ik zou de helft van het complex teruggeven aan de Bornse gemeenschap.”

De eerste voetstappen van Weghorst in de Johan Cruijff ArenA als kersverse aanwinst van Ajax zijn Ten Voorde niet ontgaan. Weghorst nam donderdagavond tijdens het Europese duel tussen Ajax en Jagiellonia Bialystok al plaats in de skybox en verscheen na een paar minuten al op het grote scherm in het stadion. Zijn moeder stak haar trots niet onder stoelen of banken, tot ergernis van Ten Voorde. “Als jij iets doet waar je moeder trots op is, of ik doe iets waar mijn moeder trots op is, dan geef je elkaar een knuffel in de woonkamer, waar niemand bij is. Maar nee, de camera’s erbij en dan zit die pa er ook nog achter. Fardau (collega Wagenaar, red.), het is echt verschrikkelijk. Het is één groot toneelstuk. Het is een narcist”, aldus Ten Voorde.

