Van der Vaart weet welke belofte Ajax aan Weghorst heeft gedaan

Rafael van der Vaart verwacht in de basiself van Ajax te zien. De spits tekende deze week een contract in Amsterdam, nadat hij de gehele transferzomer al in beeld was. Van der Vaart vermoedt dat Weghorst de belofte van een basisplaats heeft gekregen.

Van presentator Jeroen Stekelenburg krijgt Van der Vaart de vraag wat Weghorst gaat toevoegen aan Ajax. Ik hoop veel. Sowieso veel energie en ik denk ook veel ergernis. Er komt wel wat binnen ofzo, ja, ik weet het niet”, zegt Van der Vaart, die zelf moet lachen, waarna hard gelach klinkt in de studio en van de andere tafelgasten.

Stekelenburg wil graag dat Van der Vaart uitlegt waarom hij lacht. “We hebben ons tijdens het EK natuurlijk weleens geërgerd aan de ‘Wout Weghorst-show’. Je kan in Nederland zelfs een broodje Wout halen. Waarschijnlijk is die ook in Amsterdam te koop nu.” Evenwel zegt Van der Vaart ‘niets dan respect’ te hebben voor wat Weghorst uit zijn carrière heeft gehaald.

'Ajax heeft Weghorst basisplaats beloofd'

“Ik denk dat hij ook niet gehaald is voor de bank. Ik denk dat ze hem bijna een basisplaats hebben beloofd”, speculeert de voormalig middenvelder. “Hij was op het EK al ontevreden als hij niet speelde. Hoe gaat dat dan bij Ajax? Ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan, omdat Ajax ook Brobbey heeft. Ik ben er wel van overtuigd dat Weghorst goals kan gaan maken. Bijna niemand bij Ajax heeft zijn drive.”

