Kwakman voorziet problemen bij Ajax: ‘Ik ben heel benieuwd hoe ze dit gaan oplossen’

Kees Kwakman is heel benieuwd hoe Ajax het luxeprobleem wat betreft de spitspositie gaat oplossen. De Amsterdamse club presenteerde afgelopen donderdag als nieuwe spits, waardoor trainer Francesco Farioli met Brian Brobbey, Chuba Akpom en dus Weghorst nu drie spitsen tot zijn beschikking heeft.

Presentator Milan van Dongen verwacht dat het met de emotionele Weghorst ‘heel interessant wordt’. “Dat zijn we ook wel gewend toch? Dat het allemaal een beetje veel is”, reageert Kwakman bij Dit Was Het Weekend op ESPN. “Dat hoort blijkbaar bij hem. We gaan hem vooral beoordelen op zijn voetbalkwaliteiten hopelijk en niet teveel op alles eromheen. Ik ben heel benieuwd hoe Ajax dit gaat oplossen”, vervolgt de analist. “Dat wordt een uitdaging”, reageert Van Dongen.

“Akpom zal dan moeten vertrekken lijkt mij”, vervolgt Kwakman, waarna Pérez vraagt waarnaartoe. “Saudi-Arabië of Turkije, weet ik het. Het zijn ook alle drie geen spitsen die er net achter kunnen spelen lijkt mij. Dat je zegt: eentje gaat er even net achter. Dan moeten ze al samen diep gaan spelen, dat doet Farioli ook niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken”, erkent Kwakman.

Pérez is van mening dat Farioli ‘gewoon’ moet gaan kiezen. “Diegene die niet gekozen wordt moet dat accepteren, hoe moeilijk dat ook is. Brobbey zal wel diegene zijn die gaat sneuvelen, want ik denk niet dat Weghorst gehaald is om op de bank te zitten. Dat zou wel echt de grootste kapitaalvernietiging zijn in de zin van: je hebt al niet veel geld, dan koop je hem toch niet om op de bank te zetten. Nu is hij niet al te duur geweest.”

Van Dongen vraagt zich af of het geen kapitaalvernietiging is om Brobbey op de bank te zetten. “Ik zeg kapitaalvernietiging misschien ook verkeerd”, realiseert Pérez zich. “Om het weinige geld dat je kan uitgeven te gebruiken voor een spits, dat is dan misschien niet de meest voor de hand liggende optie. Kapitaalvernietiging is inderdaad Brobbey als wij denken dat hij zoveel geld moet gaan opleveren.”

Volgens Pérez is Weghorst voor minder geld gehaald dan dat Silvano Vos voor naar AC Milan is vertrokken. “Dus wat dat betreft is het een kleine afkoopsom. Je schaakt als club op meerdere borden op het laatst, dus je had misschien ook wel kunnen zeggen: Brobbey was misschien verkocht. Dat had gekund”, beseft hij.

