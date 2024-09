'Wout Weghorst kan op 10 november rekenen op een fluitconcert'

zal met een 'fluitconcert' worden onthaald bij de eerstvolgende wedstrijd van FC Twente tegen Ajax, zo voorspelt Jan Streuer. Op 10 november gaat Weghorst met Ajax op bezoek in De Grolsch Veste.

Weghorst vertelde in februari dat hij de droom koesterde om nog bij Twente aan de slag te gaan. "Als kleine jongen ging ik daarnaartoe. Samen met mijn broers zat ik op Vak-P. Het fanatieke deel van de Twente-aanhang. Daarover heb ik altijd gezegd: daar zou ik altijd nog een keer willen voetballen in mijn carrière", zei de spits tegen Viaplay.

Artikel gaat verder onder video

Twente wilde de droom van Weghorst deze zomer in vervulling laten gaan, maar hij koos toch voor Ajax. “Het is jammer, maar ik gun het hem van harte”, zegt Streuer, die bij Twente deel uitmaakt van het technisch management, bij praatprogramma Goedemorgen Eredivisie. “Maar hij zal zeker met een fluitconcert ontvangen worden in Enschede.”

‘Weghorst maalt niet om fluitconcert’

“Zeker, zeker. Als je eerst zegt dat Twente jouw club is en je daar wil spelen, en je gaat vervolgens naar Ajax, dan gaat dat gebeuren. Al zit Wout daar niet mee, denk ik”, vervolgt Streuer, die aangeeft dat er geen sprake is van irritatie. “Nee, ik vind het een leuke jongen, absoluut.”

Streuer vertelde in het programma al dat er een paar obstakels waren. Twente wist niet wat de vraagprijs van Burnley was, omdat er ‘nauwelijks contact’ met de Engelse club was. Hoeveel Ajax uiteindelijk heeft betaald, is niet bekend. “Wij kunnen het ons niet permitteren om een nieuwe spits van vijf of zes miljoen euro te halen. Dat was al een probleem. ‘Wil de speler voor een normaal salaris spelen’ is het volgende punt. Wij hadden het gevoel dat hij het wel wilde, maar toen Ajax kwam had je een ander verhaal. Toen zei hij dat hij het ook wel interessant vond om naar Ajax te gaan”, zei Streuer.

