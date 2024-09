Streuer vertelt meer over FC Twente en Weghorst: 'Toen Ajax kwam had je een ander verhaal'

Technisch directeur Arnold Bruggink van FC Twente heeft ‘heel veel’ contact gehad met . Dat vertelt Jan Streuer, de voorganger van Bruggink en nu diens adviseur in Enschede, zondagmorgen in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Weghorst maakte er in eerste instantie geen geheim van dat hij graag bij FC Twente had willen voetballen, maar toen Ajax zich bij hem meldde ‘werd het een ander verhaal’.

Weghorst maakte begin 2022 de overstap van VFL Wolfsburg naar Burnley en daarmee ging voor hem een droom in vervulling. De oud-speler van onder meer Heracles Almelo en AZ wilde niets liever dan nog een keer voetballen in de Premier League. Weghorst kon echter niet voorkomen dat Burnley dat jaar zou degraderen. Voetballen op het tweede niveau van Engeland zag de Nederlander dan weer niet zitten. Na avonturen bij Besiktas, Manchester United en Hoffenheim keerde hij begin deze zomer terug bij Burnley. Het was echter duidelijk dat zijn toekomst elders zou liggen.

Ajax-interesse veranderde de situatie

Weghorst maakte er geen geheim van graag nog een keer het shirt van FC Twente te willen aantrekken. “Toen Wout zei ‘FC Twente is mijn club, daar wil ik graag naartoe’, hebben wij gezegd: als zo’n speler dat zegt, gaan wij dat natuurlijk niet weigeren”, vertelt Streuer. “Dat meende hij heel serieus, maar is veranderd vanaf het moment dat Ajax kwam.” Ajax meldde zich begin juni, nog vóór de start van het EK in Duitsland, bij Weghorst. De Oranje-international zag een overgang naar de recordkampioen van Nederland vrijwel meteen zitten, ondanks zijn gesprekken met FC Twente. “Er is verschillende keren met hem gesproken. In eerste instantie wisten we niet wat de prijs was, wat Burnley zou vragen. Dat was misschien al teveel voor ons”, zo denkt Streuer.

Weghorst had bij Burnley nog een contract voor één jaar. Streuer denkt niet dat alleen de vraagprijs van de Engelse club, maar waarschijnlijk ook de salariseisen van Weghorst een obstakel zouden vormen voor FC Twente. “Wij kunnen het ons niet permitteren om een nieuwe spits van vijf of zes miljoen euro te halen. Dat was al een probleem. Wil de speler voor een normaal salaris spelen is het volgende. Wij hadden het gevoel dat hij het wel wilde, maar toen Ajax kwam had je een ander verhaal. Toen zei hij dat hij het ook wel interessant vond om naar Ajax te gaan”, aldus Streuer. Het duurde uiteindelijk nog even voordat Ajax de komst van Weghorst wereldkundig kon maken. Dat gebeurde pas afgelopen donderdag. Weghorst tekende voor twee seizoenen.

Wout Weghorst emotioneel bij betreden Johan Cruijff ArenA

FC Twente niet teleurgesteld in Weghorst

Streuer neemt het Weghorst overigens ‘niet kwalijk’ dat hij voor Ajax heeft gekozen. “We zijn niet teleurgesteld. Hij kan zeggen dat hij graag naar Twente wil, maar wij wisten de prijs niet. Burnley bepaalt natuurlijk wat de prijs is. Dat was voor ons misschien al teveel geweest, maar met Burnley hebben we verder niet echt contact gehad. Arnold heeft veel met hem gesproken en had heel veel contact met hem.” FC Twente schakelde door en haalde met Sam Lammers een ‘hele goede’ spits binnen, zo zegt Streuer. “We hebben nu Lammers en daar zijn we heel tevreden mee. Heel tevreden. We hebben twee hele goede spitsen (ook Ricky van Wolfswinkel, red.). Dit is goed zo.”

