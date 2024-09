Afellay begrijpt helemaal niets van Ajax: 'Puur beleidsmatig is deze transfer ongelooflijk'

Ibrahim Afellay begrijpt er helemaal niets van dat Ajax heeft gehaald. De Oranje-international werd al maanden in verband gebracht met een overstap naar de recordkampioen van Nederland, maar Afellay vindt het moment totaal niet logisch. Volgens de voormalig voetballer van onder meer PSV en FC Barcelona had Ajax Weghorst alleen moeten halen bij een vertrek van of .

Ajax meldde zich voor de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland al bij Weghorst. In Amsterdam ging men er op dat moment vanuit dat Akpom een jaar na zijn komst alweer een transfer zou gaan maken. Brobbey was de onomstreden eerste spits bij Ajax en Weghorst zou de concurrentie met hem aan moeten gaan. De komst van Weghorst liet lang op zich wachten. Ajax was afhankelijk van de verkoop van (overbodige) spelers. Akpom stond op de nominatie om te vertrekken, maar concrete interesse bleef uit. Francesco Farioli bleef ondertussen een beroep doen op de Engelsman, die onlangs driemaal scoorde tegen Jagiellonia Bialystok.

Artikel gaat verder onder video

Doordat Akpom en ook Brobbey niet vertrokken, was het de vraag of Ajax Weghorst nog wel zou gaan halen. Maar de spits arriveerde vorige week in de Johan Cruijff ArenA. Ajax-watcher Johan Inan verwacht dat de aanwezigheid van drie spitsen in de selectie een probleem gaat worden voor Farioli. Afellay plaatst eveneens zijn vraagtekens bij het beleid van de Amsterdammers. “Het enige wat zo’n transfer kan verklaren is dat Akpom zeker weggaat, anders heb je gewoon vier spitsen (Julian Rijkhoff ook meegerekend, red.). Als je puur beleidsmatig gaat kijken, dan is deze transfer gewoon ongelooflijk”, zegt Afellay zondagavond in Studio Voetbal.

LEES OOK: Van der Vaart laat Studio Voetbal hard lachen met uitspraak over Weghorst

Weghorst niet voor de bank gekomen

Dat Ajax en Weghorst maanden nauw met elkaar in contact stonden doet er volgens Afellay niet toe. Volgens de voormalig Oranje-international had Ajax eerst Brobbey of Akpom moeten verkopen alvorens met de oud-speler van onder meer Heracles Almelo, AZ, VFL Wolfsburg en Manchester United in zee te gaan. “Dat doe je op het moment dat je weet dat je Akpom weg gaat doen, of Brobbey weg gaat doen. Maar zij zijn er allebei nog. Dan kun je toch niet zo’n speler halen? Dit is een type dat begint op de bank, maar geloof me: hij gaat gewoon vol voor zijn kans als eerste spits van Ajax. Dat zit gewoon in hem.”

LEES OOK: Kwakman voorziet problemen bij Ajax: ‘Ik ben heel benieuwd hoe ze dit gaan oplossen’

Brobbey en Akpom voor miljoenen gehaald

Afellay is door zijn collega’s niet op andere gedachten te brengen en blijft zijn onbegrip uitspreken over het feit dat Ajax Weghorst heeft gehaald terwijl Brobbey en Akpom er ook nog rondlopen. “Hoe kun je hem nou per se hebben als je al twee spitsen hebt die je voor miljoenen hebt binnengehaald? Er zit al jaren geen lijn in het beleid van Ajax. Dat blijkt nu ook weer in het beleid van het halen van spitsen”, zo is de oud-middenvelder hard voor de technische leiding van Ajax, bestaande uit onder meer technisch directeur Alex Kroes en Director of Football Marijn Beuker. Arno Vermeulen denkt er iets anders over. “Het is een lijn en daar kun je heel veel van vinden. Het is een lijn waarmee ze zeggen: we moeten nú dat ticket (Champions League, red.) hebben. Het hoeft niet jouw lijn te zijn, maar het is wel een soort van lijn.”

Het laatste woord is echter aan Afellay, die zich ook al niet kan vinden in de woorden van Vermeulen. “Jij kunt toch ook logisch nadenken? Of niet?!”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Weghorst onthult bijzondere reden waarom hij met rugnummer 25 gaat spelen

Wout Weghorst gaat bij Ajax spelen met rugnummer 25, zo is na zijn transfer bekend geworden.