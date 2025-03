Felle discussie bij ESPN over Sem Steijn: 'Je kan hem toch belonen?!'

Het feit dat niet in de voorselectie van het Nederlands elftal zat zorgde voor veel verbazing. Bij Dit was het Weekend op ESPN wordt de afwezigheid van de FC Twente-middenvelder ook besproken. Zo vindt Jan Joost van Gangelen dat Steijn beloond had moeten worden met een plekje in de Oranje-voorselectie, terwijl analist Kenneth Perez er overduidelijk een andere mening op na houdt.

"Twintig goals als aanvallende middenvelder... Dat is ongelofelijk knap", aldus Perez, waarna Van Gangelen vraagt hoe uniek het talent van Steijn is. "Qua talent is het niet heel uniek. Alleen hij is wel een speler die ontzettend veel in zichzelf geïnvesteerd heeft. Die eigenlijk toen hij van ADO kwam nog even moest wennen", antwoordt Perez.

Artikel gaat verder onder video

"Het kan ook een jaar zijn, waarin alles gewoon toevallig valt bij hem", gaat de analist verder. Van Gangelen benadrukt dat Steijn afgelopen seizoen ook prima op dreef was voor FC Twente. De 23-jarige Hagenees was in de afgelopen voetbaljaargang (2023/2024) goed voor zeventien doelpunten en drie assists in 34 wedstrijden.

LEES OOK: Koeman volgt Eredivisie-topscorer Steijn en noemt nóg vier 'groeibriljanten' voor Oranje

Perez benadrukt vervolgens wel één specifieke kwaliteit van Steijn. "Wat hij ontzettend goed kan, is positie kiezen. Hij doet ook niet heel veel mee in het veldspel an sich, maar hij is wel continu onderweg", aldus de voormalig middenvelder van onder meer Ajax, PSV en FC Twente. "Ik vind hem een beetje een Siem de Jong, qua bewegen en altijd op de goede plek staan."

Moet Steijn in Oranje?

Van Gangelen vraagt vervolgens of bondscoach Ronald Koeman Steijn tóch niet had moeten selecteren. "Goh, verrassende vraag. Euh, nee", reageert Perez. "Waarom niet?", vraagt Van Gangelen. "Waarom wel?", kaatst Perez de bal terug. "Wie maakt er nou twintig goals?", stelt de presentator, waarna Perez erkent dat Jari Litmanen de laatste middenvelder was die zoveel scoorde (26 doelpunten in het seizoen 1993/1994).

LEES OOK: Beslissing van Koeman gekraakt: 'Als er eentje het verdient, dan is hij het wel'

"Voor wie zou je hem erin willen zetten dan", aldus Perez, waarna hij en Marciano Vink enkele middenvelders noemen die bij de Oranje-selectie. Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten, Xavi Simons en Kenneth Taylor zijn de middenvelders die deel uitmaken van de voorselectie van Oranje.

Perez suggereert vervolgens dat Van Gangelen oppert om Reijnders niet te selecteren, maar Steijn wel. Dat ontkracht de presentator. "Reijnders zou ik altijd doen, maar Koopmeiners zit er niet helemaal lekker in. Maar het betekent niet dat hij (Steijn, red.) moet spelen. Gewoon erbij. Je kan hem toch belonen? Als je twintig goals maakt dan kan je toch beloond worden met het Nederlands elftal. Een beloningsplek", besluit Van Gangelen.

Verdient Sem Steijn een plekje in Oranje? 🦁



"Je kan hem toch belonen?!" 👀 — ESPN NL (@ESPNnl) March 9, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Ambitieuze Premier League-club wil Steijn naar Engeland halen’

FC Twente-ster Sem Steijn kan rekenen op belangstelling vanuit de Premier League.