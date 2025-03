Beslissing van Koeman gekraakt: 'Als er eentje het verdient, dan is hij het wel'

had een plek verdiend in de voorselectie van het Nederlandse elftal. Dat zegt Mario Been zaterdagavond in De Eretribune op ESPN. Bondscoach Ronald Koeman presenteerde op vrijdag 28 februari zijn 25-koppige voorselectie, maar de huidige topscorer van de Eredivisie ontbreekt op de voorlopige lijst met namen voor de Nations League-duels tegen Spanje.

Zoals wel vaker is een (voor)selectie van het Nederlandse elftal voer voor discussie. Dat is ditmaal niet anders, zo vindt Been dat Steijn geselecteerd had moeten worden. "Ik had hem zeker in de voorselectie gezet", aldus de analist. "Dan had je een keuze moeten maken tussen alle grote namen die er staan en in een buitenlandse competitie."

"Als er eentje het verdient, dan is hij het wel", gaat de oud-voetballer verder. "Vorig jaar had hij vijftien goals in de Eredivisie en nu staat hij al op negentien. Dat is een geweldige kwaliteit voor een nummer 10 van FC Twente." De 23-jarige Hagenees voert momenteel de topscorersranglijst aan met negentien treffers en heeft een ruime voorsprong op nummer twee Troy Parrott (twaalf doelpunten).

'Steijn kan zeker de top halen'

Oud-middenvelder en tafelgast Tommie van der Leegte had Steijn ook sowieso opgenomen in de voorselectie. "Het is wel apart dat de topscorer van Nederland niet bij de voorselectie zit", stelt ex-PSV'er, die onder de indruk is va de kwaliteiten van Steijn. "Hij heeft een neusje voor de goal en scoort makkelijk. Ik vind hem voetballend ook steeds beter worden. Als hij dat ook nog oppakt, dan kan hij zeker de top halen."

