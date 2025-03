Zoveel verdiende Feyenoord tot nu toe in de Champions League, en dit bedrag staat tegen Inter op het spel

Feyenoord beleeft tot op heden een zeer lucratief avontuur in de Champions League. Met het overleven van de competitiefase en het uitschakelen van AC Milan in de tussenronde hebben de Rotterdammers zich al verzekerd van tientallen miljoenen euro's aan premies en bonussen. Rekent de ploeg van Robin van Persie in de achtste finales ook af met Internazionale, dan vaart het schip met goud opnieuw binnen in De Kuip.

Hoeveel heeft Feyenoord tot nu toe verdiend in de Champions League?

De UEFA verdeelt dit seizoen een bedrag van bijna 2,5 miljard euro onder de deelnemende ploegen aan de Champions League. Dat is bijna vijf keer (!) zoveel als in de Europa League te verdienen valt (565 miljoen euro). Feyenoord plaatste zich als nummer twee van Nederland rechtstreeks voor het hoofdtoernooi. Daarmee verzekerden de Rotterdammers zich van een startpremie van 18,62 miljoen euro plus een bedrag van - naar schatting - zo'n 17 miljoen euro afkomstig uit de zogeheten value pillar van de UEFA, die wordt berekend op basis van onder meer de geschatte tv-inkomsten en de clubcoëfficiënt.

In de acht wedstrijden in de dit seizoen geïntroduceerde competitiefase was een overwinning goed voor een premie van 2,1 miljoen euro, terwijl een gelijkspel 700.000 euro opleverde. Feyenoord boekte zeges op Girona (2-3), Benfica (1-3), Sparta Praag (4-2) en Bayern München (3-0), terwijl het uitduel bij Manchester City een spectaculair gelijkspel opleverde (3-3). Daarmee speelde de club een bedrag van 9,1 miljoen euro bij elkaar. Met dertien punten eindigde Feyenoord als negentiende op de eindranglijst, wat goed was voor een extra bonus van 4,95 miljoen euro plus 1 miljoen euro voor het bereiken van de tussenronde.

Daarin rekende Feyenoord vervolgens knap af met AC Milan. Na een 1-0 overwinning in de heenwedstrijd in De Kuip, door een treffer van Igor Paixão, redde Julián Carranza in de return in San Siro de meubelen. De Argentijn kopte snoeihard de 1-1 eindstand op het bord, waardoor Feyenoord zich plaatste voor de achtste finales. Dat leverde de club nog eens 11 miljoen euro aan premie op. Dat brengt de totale verdiensten tot op heden op 61,67 miljoen euro. Daar zijn de inkomsten uit de thuiswedstrijden nog niet bij opgeteld, maar de vele UEFA-boetes, de reis- en verblijfkosten bij uitwedstrijden en de exploitatiekosten van De Kuip nog niet van afgetrokken.

Hoeveel verdient Feyenoord bij het bereiken van de kwartfinales?

Na het tweeluik met AC Milan neemt Feyenoord het in de strijd om een plek in de kwartfinales op tegen stadgenoot Internazionale. Worden de Nerazzurri ook uitgeschakeld, dan levert dat Feyenoord nog eens 12,5 miljoen euro aan bonus op. De rondes daarna zijn nóg een stukje lucratiever: voor de vier halvefinalisten ligt nog eens 15 miljoen euro klaar, terwijl het bereiken van de eindstrijd een bedrag van 18,5 miljoen euro oplevert. Wordt de 'cup met de grote oren' daadwerkelijk gewonnen, dan levert dat een extra premie van 6,5 miljoen euro op. Mocht Feyenoord dat allemaal lukken, dan komt het totaalbedrag aan bonussen en premies uit op ruim 114 miljoen euro.

