Farioli ontdekt kwaliteit bij jeugdteam die ontbreekt in eerste elftal

Ajax heeft zaterdagmiddag op social media beelden gedeeld van een toespraak van Francesco Farioli. De Italiaanse oefenmeester inspireerde daarmee het Onder 17-elftal. Daarbij ontdekt de trainer een kwaliteit die in het eerste elftal ontbreekt. Fans van Ajax genieten onwijs van de beelden van Farioli.

Ajax Onder 17 neemt dit weekend op het eigen sportcomplex de Toekomst deel aan de Future Cup. Daags voor het toernooi kregen de jeugdspelers van de Amsterdammers een toespraak van Farioli. “Jullie vertegenwoordigen veel. Voor de club, voor ons allemaal”, begint de Italiaan zijn toespraak. Vervolgens legt hij een oefening uit die hij ook met het eerste elftal uitvoert.

“Ik ga jullie een heel moeilijke vraag stellen. Wat vind je niet leuk aan het leven als voetballer?”, vraagt Farioli aan het jeugdelftal. “Wees eerlijk. Ik kan me niet voorstellen dat jullie alles leuk vinden.” De talenten beginnen vervolgens verschillende dingen te noemen, die Farioli op een whiteboard schrijft. Als er geen nieuwe antwoorden meer komen, trekt Farioli een opvallende conclusie. “Dus iedereen houdt ervan om naar de gym te gaan? Dat is goed nieuws, want bij het eerste moeten we de spelers soms naar binnen schoppen.”

Zodra alle antwoorden op het bord staan, richt Farioli zich weer tot de talenten. “Er staan hier veel dingen. Maar alles wat hier staat, helpt je om beter te worden. Een betere speler, een beter team en een grotere kans om succesvol te worden. Zowel als team, als individueel. Goed slapen, goed eten, tactische voorbereiding, maximale inzet, alles geven. En geniet van de wedstrijd morgen.”

Fans genieten van beelden

In de reacties onder de video zijn de fans van Ajax laaiend enthousiast over Farioli. “Ik ben echt verliefd op deze man”, schrijft een gebruiker. “Ik ga echt vier weken huilen als hij ons verlaat”, voegt een ander eraan toe. Een derde stelt voor om Farioli een ‘contractje voor het leven’ te geven.

