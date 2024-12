Minouche van der Gijp, vrouw van René, verklapt toekomst Vandaag Inside

Minouche van der Gijp is uit de school geklapt over de veelbesproken toekomst van Vandaag Inside. De contracten van hoofdrolspelers Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp lopen af, maar of men daadwerkelijk moet vrezen voor het einde van het populaire SBS6-programma, is nog maar de vraag.

Genee, Derksen en Van der Gijp houden de gemoederen flink bezig. De boegbeelden van Vandaag Inside zijn niet meer weg te denken van de buis, maar toch is de toekomst nog altijd onzeker. Hun contract voor VI loopt in de zomer van 2025 en Talpa-baas John de Mol wil het liefst voor het einde van het kalenderjaar duidelijkheid.

Bal ligt bij Wilfred Genee

Volgens bronnen zou de bal bij Genee liggen, terwijl Derksen en Van der Gijp door willen met het programma. Dinsdagavond leek De Snor Genee zelfs te confronteren met deze situatie. “Het is geen geheim dat de presentator ook graag een eigen programma wil en dat is een belangrijk deel van zijn onderhandelingen”, zo leest het woensdag in het Algemeen Dagblad.

Hoewel het dit jaar al meermaals rep en roer was in uitzendingen van Vandaag Inside, lijkt Minouche van der Gijp bij Story te verklappen dat het programma nog minimaal een jaar doorgaat. “Natuurlijk gaat René bijtekenen”, begint de vrouw van René van der Gijp. “Dat gaan ze alle drie doen. De onderhandelingen verlopen in goede harmonie en ze gaan nog minimaal een jaar door”, gaat Minouche verder. Verder wil ze ‘niet veel meer erover zeggen’: “Dat is iets van de heren. Ik ben slechts aanhang. Ik ben René's vrouw, dan moet je je niet inhoudelijk met dat soort dingen bemoeien.”

Vermeende scheiding

Minouche van der Gijp kwam afgelopen tijd vaker in het nieuws. Er verschenen namelijk diverse geruchten over een vermeende relatiecrisis met René. Ze stak niet onder stoelen of banken dat het maken van een dagelijkse talkshow invloed had op hun relatie.

