René van der Gijp zet Sonja Barend (84) weg als linkse troep: 'Hier kots ik van'

René van der Gijp heeft met verbazing kennisgenomen van de uitlatingen van Sonja Barend over het programma Vandaag Inside. De voormalig televisiepresentatrice liet zich onlangs kritisch uit over de heren van Vandaag Inside, maar gaf tegelijkertijd aan nooit te kijken. Van der Gijp reageert op haar teksten.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp begint Van der Gijp over de opmerkingen van Barend in het programma College Tour. Barend gaf aan dat ze in haar leven één keer naar Vandaag Inside heeft gekeken, maar het helemaal niet leuk vond: "Ik heb maar een aflevering gezien, maar ik vind het rare, onbeschofte en vieze mannen. Het is ordinair, onbeschoft en grappig", zei ze de 84-jarige Amsterdamse in gesprek met presentator Twan Huys van College Tour.

Van der Gijp heeft de opmerkingen meegekregen en reageert er, omdat Vandaag Inside tijdelijk van de buis is, in zijn podcast op: "Je hebt zoveel mensen die kritiek hebben op ons programma. Dan lees ik over Sonja Barend... Die dan zegt dat het vulgair en vies is, maar er dan daarna bij zegt: ik kijk nooit. Eén keer had ze het gezien. Dat is natuurlijk helemaal waar wij zó van kotsen! Van dat linkse, van die linkse troep die daar zo in Amsterdam woont", zegt Van der Gijp.

