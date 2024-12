Sonja Barend hoort naam van Johan Derksen en komt met felle reactie: 'Vies!'

Sonja Barend is niet te spreken over het programma Vandaag Inside. De 84-jarige voormalig presentatrice keek slechts één keer naar het programma, maar kon na het kijken van deze enige uitzending een duidelijke conclusie trekken. Het programma van drie 'vieze, onbeschofte mannen', is niets voor haar.

Dat vertelt Barend in gesprek met presentator Twan Huys in het programma College Tour. Ze neemt verschillende talkshows door, waaronder Vandaag Inside. Het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp is echter niets voor haar: "Ik kijk er nooit naar. Mensen kunnen het niet geloven dat ik één keer heb gekeken."

'Raar, onbeschoft en vies'

Barend vervolgt: "Het is niet wat ik leuk vind. Ik heb maar een aflevering gezien, maar ik vind het rare, onbeschofte en vieze mannen. Ik begrijp wél dat veel mensen er naar kijken. Het is ordinair, onbeschoft en grappig. Maar het was niet zo dat ik dacht: volgende keer weer!"

Vandaag Inside momenteel niet te zien

De heren van Vandaag Inside hebben momenteel vakantie en een maand vrijaf. De eerste editie van Vandaag Inside in 2025 wordt op maandag 20 januari rond 21.30 uur uitgezonden op SBS6, zo blijkt uit het programmaschema van Talpa.

