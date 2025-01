Jack van Gelder begrijpt niets van standpunt Hans Kraay over Vandaag Inside

Jack van Gelder vindt dat Hans Kraay had kunnen ingaan op het aanbod van Vandaag Inside om René van der Gijp op woensdagen te vervangen. Dat geeft de voormalig sportjournalist aan in het programma De Oranjewinter. Hij vindt het mooie reclame voor Kraay, maar ook voor zijn werkgever ESPN.

Onlangs werd bekend dat René van der Gijp vanaf het nieuwe kalenderjaar op de woensdagen niet meer te zien zal zijn in Vandaag Inside. Het programma is op zoek naar een vervanger voor de vaste analist en presentator Wilfred Genee is in die zoektocht uitgekomen bij Kraay, zo onthulde de verslaggever van ESPN donderdagavond in het programma De Oranjewinter: “René stopt op de woensdag. Wilfred heeft mij de afgelopen twee weken een flink aantal keer gebeld. Hij zegt: Hansie, we willen je terug op de plek van René woensdags. René is vóór én Johan is er ook niet op tegen", zei Kraay donderdagavond.

Van Gelder vindt het een gemiste kans

De sportverslaggever heeft echter besloten om niet op dit aanbod in te gaan, aangezien hij erg goed op zijn plek zit bij zijn werkgever ESPN. Van Gelder vertelt Kraay in de uitzending dat hij vindt dat hij het, ondanks dat hij goed op zijn plek zit bij ESPN, prima had kunnen doen: "Ik vind dat je er gewoon had kunnen zitten. Je moet aangekondigd worden als man van ESPN, want dan heeft ESPN ook een geweldige reclame", zo vermoedt de voormalig voetbalcommentator.

LEES OOK: Jack van Gelder trekt microfoon af en loopt weg uit De Oranjewinter

Van Gelder vervolgt: "Jij zit op je plek en het programma wordt er beter van op de woensdag als er iemand anders moet zitten dan René van der Gijp. Ik zou het absoluut doen, maar ik zou als ESPN ook heel trots zijn als je daar kan zitten", besluit Van Gelder.

ESPN wil het niet

Volgens Tina Nijkamp is dat niet zo, want de mediapersoonlijkheid geeft vrijdagochtend in haar podcast aan dat ESPN er helemaal niet op zit te wachten dat Kraay gaat aanschuiven bij Vandaag Inside. Dat is volgens haar dan ook de reden dat Kraay het niet doet: "ESPN is een hele moeilijke en strenge zender", weet ze.

Zou je de terugkeer van Hans Kraay junior bij Vandaag Inside toejuichen? Laden... 75.1% Ja 24.9% Nee 8629 stemmen

