Vandaag Inside smeekt Hans Kraay terug te keren, maar één partij houdt dit tegen

Hans Kraay mag van ESPN niet bij het programma Vandaag Inside aanschuiven, zo stelt Tina Nijkamp vrijdagochtend in haar podcast Tina's TV Update. Kraay onthulde donderdagavond dat hij door Wilfred Genee is gevraagd om op woensdagen aan te schuiven bij Vandaag Inside. Dat aanbod heeft Kraay afgewezen. Volgens Nijkamp kon de sportverslaggever van ESPN ook niet anders.

Onlangs werd bekend dat René van der Gijp vanaf het nieuwe kalenderjaar op de woensdagen niet meer te zien zal zijn in Vandaag Inside. Daarop werd Kraay junior benaderd. “René stopt op de woensdag. Wilfred heeft mij de afgelopen twee weken een flink aantal keer gebeld. Hij zegt: Hansie, we willen je terug op de plek van René woensdags. René is vóór én Johan is er ook niet op tegen." Kraay junior zag een comeback echter niet zitten. “Omdat ik vind dat ik in een hele mooie fase bij ESPN zit, waar ze me weer een contract tot 2028 hebben gegeven. Daar ben ik hartstikke blij mee", legde de sportjournalist uit.

ESPN is 'heel erg streng'

Volgens Nijkamp kon Kraay ook niet anders dan het aanbod van Vandaag Inside afwijzen: "In werkelijkheid is het natuurlijk zo dat ESPN het helemaal niet ziet zitten dat Kraay elke week zit bij Vandaag Inside. Hij mag natuurlijk niet, want hij heeft een exclusief contract. ESPN staat bekend als een hele strenge partij. Ze doen moeilijk en hebben waarschijnlijk gezegd dat dit niet zomaar gaat. ESPN kan zeggen dat ze het fijn vinden dat Kraay écht alleen bij deze zender zit."

Nijkamp maakte als voormalig zenderbaas van SBS mee dat Kraay regelmatig bij Vandaag Inside aanschoof, ondanks zijn exclusieve contract bij SBS: "Hij deed toen voor SBS de wedstrijden van het Nederlands elftal en zat elke week bij Voetbal Inside op RTL. Dat was in mijn tijd en daar heb ik toen ook een stokje voor gestoken, want daar was ik helemaal niet blij mee", weet Nijkamp nog goed.

