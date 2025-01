Jack van Gelder trekt microfoon af en loopt weg uit De Oranjewinter

Jack van Gelder is donderdagavond in het programma De Oranjewinter vroegtijdig van tafel gestapt. De voormalig sportjournalist had het helemaal gehad met een gesprek tussen Fidan Ekiz en Hans Kraay junior vlak voor het einde van de uitzending, waardoor hij besloot weg te lopen.

Van Gelder is deze weken wekelijks te gast in het programma De Oranjewinter, dat gepresenteerd wordt door Hélène Hendriks. Donderdagavond naderde het programma het einde van de uitzending, waarna tafelgast Ekiz plotseling over het geurtje van Kraay begon: "Kan je dit nog een keer zeggen?", vraagt sportverslaggever Kraay aan Ekiz. "Ik zei dat je lekker ruikt. Welk geurtje heb je?", antwoordt Ekiz, waarna Van Gelder besluit dat het genoeg is geweest.

De voormalig voetbalcommentator besluit van tafel te stappen en zijn microfoon voor het einde van de uitzending alvast op te bergen: "Zoek het even lekker uit", zegt Van Gelder tegen de twee tafelgasten, waarna hij met een lach op zijn gezicht wegloopt van het toneel. Vervolgens sluit Hendriks de uitzending maar snel af: "Bedankt voor het kijken allemaal en tot morgen, want dan zijn we er gewoon weer", zegt Hendriks lachend.

Bekijk hieronder het fragment in de uitzending van De Oranjewinter: