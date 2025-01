Wim Kieft pakt Ihattaren vernietigend aan: 'Ik ben helemaal klaar met hem!'

Wim Kieft is ‘helemaal klaar’ met , zo geeft hij toe in KieftJansenEgmondGijp. De voormalig middenvelder van onder meer PSV en Ajax lijkt bezig te zijn met een opmars in zijn loopbaan, maar kan niet op de steun van Kieft rekenen.

De carrière van voormalig PSV-wonderkind Ihattaren leek voorbij, na mislukte avonturen bij Ajax, Juventus, Sampdoria, Samsunspor en Slavia Praag. RKC Waalwijk gunde de middenvelder en nieuwe kans en bood hem een contract aan tot het einde van het seizoen. Na twaalf wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde, lijkt Ihattaren de smaak steeds beter te pakken te krijgen.

‘Ik ben helemaal klaar met Ihattaren’

Artikel gaat verder onder video

Ook afgelopen zaterdag was de middenvelder trefzeker, in de uitbeurt tegen Ajax. De geluiden zijn daarom, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, weer eens wat positiever rondom Ihattaren, maar Kieft gaat hier niet in mee. “Weet je waar ik ook een beetje klaar mee ben? Ihattaren”, begint de voormalig voetballer.

LEES OOK: Mohamed Ihattaren blikt terug op zijn periode bij Ajax en is van één ding overtuigd

“Ik ben er gewoon helemaal klaar mee. We zijn weer zes maanden verder en hij staat voor het eerst weer in de basis… Iedereen vindt het geweldig en leuk”, gaat de analist verder. “Het valt toch allemaal wel mee? Om bij RKC te spelen en een keer een bal erin te schieten…” René van der Gijp reageert: “Het valt ook allemaal wel mee, maar we moeten het ergens over hebben, Wim.”

De bewering van Kieft, over het feit dat Ihattaren in zes maanden voor het eerst in de basis staat, klopt overigens niet. De middenvelder maakte op 29 september zijn debuut bij RKC en moest het vervolgens inderdaad doen met korte invalbeurten. Sinds 14 december verschijnt Ihattaren aan de aftrap bij RKC en maakt hij zelfs de negentig minuten vol: tegen Fortuna Sittard, PEC Zwolle en Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Henk Fraser maakt zich zorgen om Mohamed Ihattaren: 'Het is bizar'

Henk Fraser vreest met grote vreze dat Mohamed Ihattaren de deur bij RKC Waalwijk na één seizoen achter zich dichttrekt.