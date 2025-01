FC Dordrecht-fans met elkaar (!) op de vuist, maar worden keihard uitgelachen door thuissupporters

Een opvallende gang van zaken tijdens de wedstrijd tussen Vitesse en FC Dordrecht (0-3) in de Keuken Kampioen Divisie. Hoewel de bezoekers een gemakkelijke avond tegemoet gingen, liepen de gemoederen bij de uitsupporters hoog op. Op beelden is te zien hoe fans met elkaar op de vuist gaan.

Dordrecht kende vrijdag een probleemloze avond op bezoek bij hekkensluiter Vitesse. De ploeg kwam in de eerste helft op voorsprong en verdubbelde de score al vroeg in de tweede helft. In de slotfase bepaalde Chiel Olde Keizer de eindstand op 0-3, waardoor de Dordtenaren op veertig punten komen in de Keuken Kampioen Divisie.

Hoewel Dordrecht zodoende een probleemloze avond kende, was de feestvreugde in het uitvak niet al te best. Sterker nog: in de tweede helft – bij een 0-2 tussenstand – gingen uitsupporters met elkaar op de vuist. Het is onduidelijk wat de reden achter deze schermutselingen was, maar de thuissupporters van Vitesse genoten opzichtig van de taferelen.

Waar de Arnhemse fans wegens de prestaties op het veld weinig te juichen hadden, klonk er veel gejuich toen de uitsupporters met elkaar op de vuist gingen.

Zo kan het natuurlijk ook! 0-2 voorstaan en dan maar met je eigen publiek op de vuist gaan! Altijd leuk #vitdor #vitesse #dordrecht #uitvak pic.twitter.com/QjlT0lDDTJ — Chinees Klarendal 026 🇨🇳🇳🇱 (@KlarendalChina) January 24, 2025

