Kenneth Perez looft Eredivisie-scheidsrechter: 'Hij is Danny Makkelie voorbij'

Kenneth Perez is enthousiast over de prestaties van Serdar Gözübüyük. De analist van ESPN deelt bij Dit was het Weekend complimenten uit aan de scheidsrechter, die zaterdag de leiding had over de wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht (2-2).

“Te midden van alle ellende rond de scheidsrechters, was er gisteren een zeer goede scheidsrechter”, zegt Perez. “Hij presteert over een langere periode goed. Ik denk dat hij ondertussen Danny Makkelie voorbij is.” Tafelgenoot Karim El Ahmadi sluit zich daarbij aan: “Ja, dat zeker.” Perez vult aan: “Hij doet het knap. Er zijn weinig incidenten met hem.”

Op sociale media klonk tijdens PSV - FC Utrecht overigens wel wat kritiek op Gözübüyük, nadat hij een overtreding van Adamo Nagalo niet bestrafte met een (rode) kaart. In de 64ste minuut van de wedstrijd, bij een 1-1 stand, schermde Nagalo de bal af van David Min, die vervolgens een overtreding beging. Nagalo belandde op de grond en trapte vervolgens richting zijn tegenstander. Gözübüyük zag het gebeuren en sprak Nagalo tien seconden lang vermanend toe. De kaarten bleven op zak.

Later in de wedstrijd deed zich een ander opvallend moment voor. Gino Zwirs, de verzorger van FC Utrecht, kreeg een gele kaart. Hij zou zonder toestemming het veld hebben betreden. Twaalf minuten voor tijd kwam Zwirs het veld op. Hij liep richting Zidane Iqbal, die door een blessure op het gras ging zitten. Zwirs nam de tijd om met Iqbal te spreken en wekte ondertussen de ergernis van arbiter Gözübüyük, die een gele kaart toonde.

