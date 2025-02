Go Ahead krijgt waanzinnig compliment na historische bekeravond: 'In dat opzicht de beste ploeg van Nederland'

Go Ahead Eagles krijgt volop lof toegezwaaid voor het ten koste van PSV bereiken van de finale van de KNVB Beker. De ploeg van trainer Paul Simonis was woensdagavond in de halve finale, nota bene in Eindhoven, met 1-2 te sterk voor de regerend landskampioen. Volgens journalist Leon ten Voorde is er in Nederland geen elftal beter in de omschakeling dan Go Ahead.

De Eagles profiteerden woensdagavond in het Philips Stadion optimaal van de twee sterkste punten: spelhervattingen en dodelijk counteren. Na een klein halfuur kopte Gerrit Nauber na een hoekschop de 0-1 binnen, amper twee minuten later was Victor Edvardsen het eindstation van een vlijmscherpe uitbraak nadat de Eagles de bal in eigen strafschopgebied hadden veroverd: 0-2. PSV deed na rust door een benutte strafschop van Ivan Perisic nog wel wat terug, maar een gelijkmaker kwam er niet. En dus mag Go Ahead zich opmaken voor de eindstrijd in De Kuip op 21 april, de eerste bekerfinale die de Deventer club in zestig jaar tijd mag spelen.

In de AD Voetbalpodcast neemt Ten Voorde, werkzaam voor Tubantia en het Algemeen Dagblad, de prestatie van Go Ahead onder de loep. "Ik las al ergens dat dit de grootste prestatie in de historie van Go Ahead is. Misschien is dat wel zo. Dat kan alleen nog maar groter worden, als ze straks ook nog met die beker in de handen staat", zegt de journalist. "Ik kijk er niet meer van op, ik kan het niet onverdiend noemen. Ja, PSV was in de tweede helft wel aan het stormen, maar om nou te zeggen dat Go Ahead helemaal ondersteboven werd gespeeld, dat was ook niet het geval", aldus Ten Voorde.

'Het lijkt wel alsof hij zijn tweelingbroer heeft gestuurd, een totáál andere speler'

De 0-1 van Nauber doet Ten Voorde vooral af als een keepersfout van Joël Drommel: "Hoge ballen, dat is toch een beetje een zwak punt van hem", stelt de journalist vast. De tweede treffer was echter volledig de verdienste van de Eagles: "Dat is de specialiteit van het huis. Go Ahead is een geweldige counterploeg, ik denk in de omschakeling de beste ploeg van Nederland", klinkt het. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de aangever: Oliver Antman. Diens ragfijne pass op Edvardsen betekende alweer de tiende assist van het seizoen voor de 23-jarige Fin. Ten Voorde spreekt van een 'bijzonder verhaal': "Hij heeft bij FC Groningen gespeeld, toen is hij niemand opgevallen en mocht hij ook gaan. Maar bij Go Ahead lijkt het wel alsof hij zijn tweelingbroer heeft gestuurd, het is een totáál andere speler", aldus de journalist.

