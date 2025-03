Kraay junior veegt vloer aan met sc Heerenveen-aanvoerder: 'Alsof dictator Van Persie weg is'

De feestvreugde bij sc Heerenveen na de 3-1 thuisoverwinning op AZ blijft de gemoederen bezighouden. Aanvoerder , momenteel geblesseerd, stelt dat het geen middelvinger naar Robin van Persie was, een uitleg waar Hans Kraay junior het totaal niet in kan vinden.

Van Persie vorige week maandag gepresenteerd als nieuwe trainer van Feyenoord en sc Heerenveen leek bevrijd in de eerste wedstrijd zonder de oud-spits. Onder leiding van interim-trainer Henk Brugge wist de Friese formatie een knappe 3-1 zege te boeken op AZ. Na afloop barstte de feestvreugde los in het Abe Lenstra Stadion, waarna Kenneth Perez sprak over een 'grote middelvinger naar Van Persie en zijn staf'.

Bij Goedemorgen Eredivisie reageert Heerenveen-middenvelder Brouwers op de feestvreugde na afloop. ""Het is wel bijzonder, ja", steekt de geblesseerde aanvoerder van wal, terwijl er beelden worden getoond van de feestvreugde van zijn ploeggenoten na de zege op AZ. "Het was geen middelvinger naar Van Persie. Het is alles bij elkaar. Er zit wel een hoop ontlading. Als je naar het wedstrijdverloop kijkt en de punten die we nodig hebben…Misschien is het de gunfactor naar Henk (Brugge, red.). Het is wel een gewaardeerde trainer. Het heeft niks te maken met een opluchting dat Van Persie geen trainer meer is."

Kraay junior kan zich totaal niet vinden in de uitleg van Brouwers. "Luuk is een uitgesproken jongen", haakt de ESPN-verslaggever in. "Daarom zit je ook hier. Maar dit was echt zo belachelijk. Alsof Henk Brugge een soort reserve onze lieve heer op het haagje op de middenstip is geland en dat er een dictator, Robin van Persie, zou zijn vertrokken. Het is net alsof jullie met 4 punten uit 18 wedstrijden onderaan stonden en dat er nu Europees voetbal is gehaald. Ik vind het werkelijk ongelofelijk. Ik ga helemaal met Kenneth Perez mee, ik vind het een enorme middelvinger."

Vreugde Heerenveen 'een beetje kinderlijk'

Brouwers geeft toe dat de vreugde bij Heerenveen 'een beetje teveel' was. "Een beetje kinderlijk", erkent de 26-jarige captain. "Je wint thuis van AZ, maar ik vind dat je thuis van iedereen kunt winnen. Ik heb het er toevallig met met Sam Kersten over gehad en vroeg hem wat hij ervan vond, die zei: op dat moment ga je mee met wat er ontstaat."

Vervolgens komt ook de erehaag voor interim-trainer Brugge ter sprake. "Die erehaag, ja… Je ziet ook wat jongens klappen uitdelen. Er zit wel een beetje humor bij. Die dikke vinger naar Van Persie, daar ben ik het niet mee eens. Dat is ook niet wat ik proef in het elftal", besluit Brouwers.

