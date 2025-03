Eredivisie-club wilde Hake voor de neus van Feyenoord wegkapen

SC Heerenveen heeft geprobeerd om René Hake te strikken als opvolger van de naar Feyenoord vertrokken Robin van Persie. Dat meldt Sander de Vries van de Leeuwarder Courant op X. De Friese club wist op dat moment echter nog niet dat Hake al zijn jawoord had gegeven aan Feyenoord.

Heerenveen is er vooralsnog niet in geslaagd om een opvolger voor Van Persie als hoofdtrainer te vinden. Zo zijn onder meer Alex Pastoor en Giovanni van Bronckhorst gepolst door de Friezen. Pastoor bedankte vanwege zijn werkzaamheden als assistent-bondscoach van Indonesië, terwijl ook Van Bronckhorst antwoordde met nee.

De Leeuwarder Courant meldt nu dat ook Hake door sc Heerenveen gepolst is. "Maar de club wist toen nog niet dat hij al zijn jawoord aan Feyenoord had gegeven", klinkt het op X. Hake is namelijk toegetreden tot de technische staf van Feyenoord. Het lijstje met kandidaten wordt in ieder geval steeds schaarser.

Momenteel gaan in het Abe Lenstra Stadion nog wel de namen rond van Rick Kruys (FC Volendam) en Robin Veldman (beloften Club Brugge). Jong AZ-trainer Lee-Roy Echteld gaf begin deze week echter toe dat hij recentelijk met sc Heerenveen heeft gesproken. "We hebben met elkaar gespeeld en we hebben over voetbal gesproken. Daar heeft een goed gesprek plaatsgevonden. Eventueel zou ik op de lijst staan, maar voor de rest eigenlijk niets."

Henk Brugge neemt honneurs voorlopig waar

Zolang sc Heerenveen geen nieuwe trainer heeft aangesteld neemt Henk Brugge als interim-trainer de honneurs waar. Brugge zit sowieso in de uitwedstrijd tegen PSV op de bank en De Vries verwacht ook dat de interim-coach zal plaatsnemen in de dug-out bij de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

