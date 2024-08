'Feyenoord bereikt akkoord over vertrek van aankoop van 3,25 miljoen euro'

Feyenoord heeft een akkoord bereikt met het Poolse Lech Poznan over een verhuur van aanvaller Patrik Wålemark, zo meldt 1908.nl zaterdagavond. De Zweed werd ook begeerd door het Oostenrijkse Sturm Graz, maar lijkt nu dus toch hard op weg naar Polen.

Feyenoord nam Wålemark in januari 2022 voor 3,25 miljoen over van BK Hacken. De 22-jarige rechtsbuiten heeft in Rotterdam-Zuid echter geen uitzicht op speelminuten. Hij deed in de voorbereiding alleen mee in de eerste oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht (0-4 zege), maar werd daarna door trainer Brian Priske steeds uit de selectie gelaten. Zodoende staat de teller qua officiële speelminuten dit seizoen op nul.

Wålemark werd vorig seizoen door Feyenoord verhuurd aan sc Heerenveen. Voor die club kwam hij tot 24 wedstrijden in de Eredivisie, waarin de buitenspeler 3 keer scoorde en 2 assists gaf. Hij zal hebben gehoopt op een nieuwe kans bij Feyenoord onder de nieuwe trainer Priske, maar die blijft uit.

Volgens 1908 bood Sturm Graz Wålemark financieel een beter voorstel, maar lijkt de speler zelf voor een tijdelijke overstap naar Lech Poznan te gaan kiezen. Dat zou te maken hebben met het systeem waarin de Polen aantreden (4-2-3-1), waarin de Zweed beter tot zijn recht denkt te komen dan het 4-3-1-2 waarin Sturm Graz doorgaans aantreedt. Het is niet duidelijk of bij de huurovereenkomst ook een optie tot koop is opgenomen. Het contract van Wålemark in De Kuip loop nog door tot medio 2026.

