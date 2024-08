'Feyenoord wil sterkhouder dolgraag verleiden, vraagprijs 'slechts' twintig miljoen euro'

Feyenoord hoopt nog altijd te verleiden tot een langer verblijf bij de club, weet De Telegraaf. De Rotterdammers verlangen echter, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving van ESPN, ‘maar’ twintig miljoen euro voor de multi-inzetbare verdediger. Naar verluidt is Aston Villa nog steeds ‘zeer gecharmeerd’ van Geertruida.

In De Kuip ligt een nieuw contract klaar voor Geertruida. Volgens de krant doen de Rotterdammers ‘er veel aan’ om de aanvoerder te verleiden om zijn contract te verlengen en open te breken. 1908.nl wist al te melden dat de Stadionclub dichterbij een contractverlenging komen door. De club zou enkele ‘belangrijke voorwaarden hebben gematcht’. Feyenoord wil Geertruida graag tegemoetkomen en heeft de verdediger daarom rugnummer 7 aangeboden. Dit nummer is vrijgekomen nadat Alireza Jahanbakhsh vertrok bij de Rotterdammers. Daarnaast wil de club een grootverdiener maken van de multifunctionele verdediger.

LEES OOK: Nick Olij reageert op geruchten over eventuele Feyenoord-transfer

Artikel gaat verder onder video

“Het gevoel binnen de club is dat de speler het zelf goed naar zijn zin heeft en trots is dat hij aanvoerder is bij Feyenoord”, schrijft Marcel van der Kraan. “Hij is bepalend, heeft status in de groep en niemand maakt er een punt van dat hij weinig of nooit voor een camera verschijnt”, weet de journalist.

LEES OOK: Kieft snapt niks van beleid Feyenoord: 'Pure kapitaalvernietiging'

Toch is er ook nog altijd de vrees dat Geertruida de deur bij Feyenoord achter zich dichttrekt. Geïnteresseerde clubs dienen dan wel de portemonnee te trekken. Een bod op de verdediger zal ‘in de buurt van de twintig miljoen euro’ moeten komen, weet De Telegraaf. Aston Villa heeft Geertruida nog altijd op de korrel, maar heeft vooralsnog geen bod uitgebracht op de rechtsback, die ook centraal achterin uit de voeten kan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sjoerd Mossou trekt verhaal van Calvin Stengs in twijfel: ‘Dat is totale bullshit’

Sjoerd Mossou spreekt zich uit over de mislukte transfer van Feyenoord-spelmaker Calvin Stengs naar Charlotte FC.