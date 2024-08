‘Feyenoord dicht bij contractverlenging Geertruida, andere clubs niet concreet’

Feyenoord is een stap dichterbij het verlengen van het contract van , meldt 1908.nl. Volgens het doorgaans betrouwbare medium ligt er nog geen totaalakkoord, maar behoort dit wel tot de serieuze mogelijkheden. De verdediger heeft momenteel nog een contract tot medio 2025 in Rotterdam.

Feyenoord is al het hele kalenderjaar bezig om het contract van Geertruida open te breken en te verlengen, maar slaagde daar vooralsnog niet in. Onlangs deed de Stadionclub een contractvoorstel, dat deze week verbeterd is. Volgens 1908 denkt Feyenoord daarmee ‘belangrijke voorwaarden te hebben gematcht’ voor een opwaardering van het contract.

Geertruida mag zich heugen op de belangstelling van onder meer RB Leipzig, Paris Saint-Germain en Aston Villa, maar is geen van deze clubs vooralsnog concreet geworden bij Feyenoord. “Volgens ingewijden is het slechts bij wat telefoontjes gebleven. Paris Saint-Germain is na de komst van Willian Pacho ondertussen afgehaakt, terwijl de belangstelling van Villa blijft voortbestaan”, klinkt het.

Feyenoord wil Geertruida graag tegemoetkomen en heeft de verdediger daarom rugnummer 7 aangeboden. Dit nummer is vrijgekomen nadat Alireza Jahanbakhsh vertrok bij de Rotterdammers. Nieuweling Ibrahim Osman besloot het rugnummer ook links te laten liggen en koos voor nummer 38, waardoor nummer 7 nog altijd beschikbaar is. Momenteel heeft Geertruida rugnummer 4 bij Feyenoord.

Zolang er bij de Rotterdammers geen concreet aanbod van andere clubs komen, denken ze serieus kans te maken op een krabbel van Geertruida om zijn verbintenis te verlengen. De elfvoudig Oranje-international speelde vooralsnog 200 wedstrijden voor Feyenoord, daarin maakte hij 24 doelpunten en gaf hij elf assists.

