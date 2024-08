Priske lyrisch over hongerige Milambo: ‘Hij heeft een groot potentieel om een mooie carrière te krijgen’

Feyenoord-trainer Brian Priske is vol lof over middenvelder . De pas negentienjarige middenvelder deed zowel in het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV mee als in de competitiewedstrijd tegen Willem II en was in beide duels trefzeker. De Deense oefenmeester schaart Milambo in het rijtje andere talenten waar hij eerder mee samenwerkte.

"Hij staat duidelijk hoog op die lijst”, bevestigt Priske op de persconferentie voorafgaand aan het uitduel met PEC Zwolle. “Hij heeft al goede kwaliteit laten zien tijdens de training en ook in de vriendschappelijke wedstrijden, in het duel om de Johan Cruijff Schaal en zeker ook afgelopen zaterdag."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Priske pareert kritiek: 'Het is niet terecht om het systeem de schuld te geven'

Wat de kwaliteiten van Milambo zoal zijn? "Hij heeft goede technische vaardigheden. Hij lijkt altijd te weten waar de goal is en hoe hij gevaarlijk kan zijn. Hij neemt heel goed deel aan het positiespel met de rest van het middenveld en de spits”, aldus Priske, die ook nog wel wat verbeterpunten ziet. “Zijn uithoudingsvermogen is redelijk, maar ik denk dat we hem daarin nog kunnen ontwikkelen. In het meer agressief zijn in zijn speelstijl, meer intens te zijn in sommige momenten. Dat zijn de gebieden waarin ik hem wil ontwikkelen."

LEES OOK: Driessen snapt niets van Feyenoord-transfer: ‘Waarom doet Te Kloese dat?’

Als Milambo op een hoger niveau goed wil kunnen presteren dan is die inhoud ook nodig. "Ik weet dat de Europese wedstrijden wat anders zullen zijn dan de Eredivisiewedstrijden, dus we zullen wat intensiteit bij hem moeten inbouwen” benadrukt Priske. “Dat is waar de performance-afdeling ook met hem mee aan het werk is. Dan heeft hij een groot potentieel om een mooie carrière te krijgen."

'De honger is daar'

Milambo debuteerde ooit als jongste Feyenoord in de hoofdmacht van de Rotterdammers. Priske denkt de talentvolle middenvelder het ver kan gaan schoppen in zijn carrière. “Ik denk dat hij de honger heeft om het te doen, om eerlijk te zijn. Ik zie dat zeker in hem, hij is ook professioneel, komt tijdens vrije dagen in plaats van in bed te blijven liggen zoals sommige andere tieners. Hij gaat dan juist naar 1908, laat zich behandelen en is bezig met professioneel zijn. Dus ik zie dat de honger daar is."

LEES OOK: PEC Zwolle-supporters komen met duidelijke oproep: vreemd duel met Feyenoord dreigt

Priske benadrukt wel dat je agressief moet zijn als je op het middenveld speelt. “Je wil dominant zijn, dingen voor elkaar krijgen en verantwoordelijkheid tonen. Wanneer je nog maar 19 bent dan moet je dat natuurlijk nog ontwikkelen, maar ik weet zeker dat hij dat zal doen. Wij zijn er allemaal om hem in dat aspect te helpen, net als de rest van het team. Hij is zeker goed bezig en nu is het aan hem om zo door te gaan”, besluit de Deen motiverend.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sjoerd Mossou trekt verhaal van Calvin Stengs in twijfel: ‘Dat is totale bullshit’

Sjoerd Mossou spreekt zich uit over de mislukte transfer van Feyenoord-spelmaker Calvin Stengs naar Charlotte FC.