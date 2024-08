Driessen snapt niets van Feyenoord-transfer: ‘Waarom doet Te Kloese dat?’

Valentijn Driessen begrijpt niet waarom Feyenoord huurt van Brighton & Hove Albion, terwijl de Rotterdammers ook de beschikking hebben over de talentvolle Leo Sauer. De Slowaak werd door technisch directeur Dennis te Kloese voor een jaar verhuurd aan NAC Breda.

Feyenoord wist zich volgens Driessen deze week liefst drie keer te versterken. Zo kwamen Osman en Hugo Bueno op huurbasis over van respectievelijk Brighton en Wolverhampton Wanderers, terwijl de transfer van Calvin Stengs naar het Amerikaanse Charlotte FC op het laatste moment niet doorging. Tegelijkertijd werd Sauer voor een seizoen verhuurd aan NAC.

Met name de huur van Osman, in combinatie met de verhuur van Sauer, zorgt voor onbegrip bij de voetbalchef van De Telegraaf. “Vraag is waarom Te Kloese met Osman een negentienjarige buitenspeler huurt en de min of meer zelfopgeleide achttienjarige buitenspeler Sauer verhuurt aan NAC”, schrijft Driessen. “Hoewel het hem niet is gegund ervaring op te doen in de Champions League, gaat de Slowaakse international gegarandeerd veel speelminuten maken in de Eredivisie.”

De verslaggever weet wel waarom Brighton de Ghanese buitenspeler zo graag in De Kuip stalde. De Rotterdammers komen dit seizoen namelijk uit in de Champions League. “Dat maakte het aan de andere kant voor Brighton interessant om Osman te verhuren.” De huurling speelde afgelopen seizoen nog voor het Deense Nordsjaelland, waar hij in 44 duels voor tien doelpunten en acht assists zorgde. Sauer gold in Rotterdam afgelopen jaar als vijfde keuze op de flanken, waardoor zijn inbreng beperkt bleef tot vijftien invalbeurten. Daarin scoorde hij twee keer en gaf hij vier assists.

