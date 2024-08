‘Feyenoord heropent gesprekken over komst Italiaans toptalent’

Feyenoord heeft de onderhandelingen met Torino over hervat, zo meldt transferjournalist Nicolò Schira. De Italiaanse middenvelder gaf destijds aan bij Torino te willen blijven, maar zou van gedachten zijn veranderd.

In juni maakte 1908.nl melding van het feit dat Feyenoord de zinnen had gezet op Ciammaglichella. Toch moesten de Rotterdammers de hoop een maand later laten varen. In gesprek met Toro.it liet de jeugdinternational weten bij Torino te willen blijven. “Ik mis nog een laatste stap: mijn debuut in het eerste elftal maken. Misschien kan ik het beste ervaring opdoen in een lagere competitie, maar ik kom uit Turijn en wil bij Torino blijven”, liet de middenvelder zich destijds optekenen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ian Maatsen moest om pijnlijke reden weg bij Feyenoord: 'Dit deed pijn, ik wilde stoppen'

Inmiddels lijkt het erop dat het negentienjarige talent van gedachten is veranderd. Volgens de Italiaanse journalist heeft Feyenoord de gesprekken met Torino namelijk opnieuw geopend, waarbij Ciammaglichella zou hebben aangegeven open te staan voor de stap naar Nederland. In Rotterdam zou de Italiaan in eerste instantie moeten aansluiten bij de beloften.

LEES OOK: Sjoerd Mossou trekt verhaal van Calvin Stengs in twijfel: ‘Dat is totale bullshit’

Ciammaglichella komt uit de jeugdopleiding van Torino. De middenvelder speelde zijn wedstrijden afgelopen seizoen voor het Onder 19-elftal van de club uit Turijn. In 36 duels in alle competities was hij tien keer trefzeker. Ook wist hij vijf keer een teamgenoot in stelling te brengen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wassim Essanoussi verlaat Feyenoord en verschijnt direct in shirt van Ajax

Wassim Essanoussi heeft zich niet populair gemaakt bij de supporters van Feyenoord.