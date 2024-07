'Feyenoord krijgt nul op het rekest vanuit Italië en zal moeten doorschakelen’

Feyenoord zal de komst van uit zijn hoofd moeten zetten, meldt 1908.nl. De Rotterdammers richtten vroeg in de transferzomer hun pijlen op de negentienjarige Italiaanse middenvelder, maar zullen door moeten schakelen. De speler van Torino heeft te kennen gegeven dat hij graag wil blijven bij de Italiaanse club.

Vorige maand bracht 1908.nl naar buiten dat Feyenoord aaste op Ciammaglichella, maar een transfer is nu van de baan. In gesprek met Toro.it vertelt de jeugdinternational dat hij wil blijven bij Torino. “Ik mis nog een laatste stap: mijn debuut in het eerste elftal maken. Maar ik wil mezelf geen druk opleggen. De sprong vanaf de Primavera is lastig, vooral vanwege het tempo.”

“Het zou voor mij ideaal zijn om dagelijks met de grote jongens te trainen en de kans te krijgen om mezelf te bewijzen”, vervolgt de Ciammaglichella. “Misschien kan ik het beste ervaring opdoen in een lagere competitie, maar ik kom uit Turijn en wil bij Torino blijven”, is de jonge middenvelder vastberaden.

Feyenoord had de hoop om de deal voor medio juli af te ronden, zodat hij kon aansluiten bij de Onder 21. Feyenoord zal nu verder moeten kijken naar de komst van andere talenten voor de beloftenploeg. Daaronder ook een buitenlandse vervanger voor de naar Excelsior vertrokken Nesto Groen.

