John de Wolf doet belangrijke oproep: 'Dit willen we toch niet, we maakten zoveel reclame'

John de Wolf is blij dat De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax op 1 september zonder netten in De Kuip zal plaatsvinden, maar de assistent-trainer van de Rotterdammers baalt dat er nog geen uitpubliek aanwezig mag zijn bij deze wedstrijd. Als het aan De Wolf ligt keren uitsupporters spoedig weer terug bij de wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax.

In gesprek met Helden Magazine geeft De Wolf aan dat hij zich geen andere wedstrijd kan bedenken waarbij geen uitpubliek aanwezig mag zijn. Daarom zit het hem zo dwars dat er geen uitsupporters aanwezig mogen zijn bij duels tussen Feyenoord en Ajax: "Dat willen we toch niet? Als ik kijk naar de uitstraling van het Nederlandse voetbal tijdens het EK; we hebben zoveel reclame gemaakt. In alle landen werd vol bewondering gekeken naar de manier waarop wij een feestje maakten van het voetbal. Op clubniveau zie je het andere uiterste", legt De Wolf uit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord hengelt Ibrahim Osman binnen, maar kan nog direct over hem beschikken

De assistent van Feyenoord-coach Brian Priske vindt het normaal dat rivaliteit erbij hoort: "Dat was zestig jaar geleden ook al zo, maar dat kan toch ook op een manier waarop eenieder zich gewoon kan gedragen in en rond de stadions? We hebben in De Kuip de netten weer weggehaald. Ik hoop zo dat we die niet binnen de kortste keren terug moeten hangen", zegt De Wolf, die hoopt dat de supporters van Feyenoord goed omgaan met de verwijdering van de netten.

De Wolf vervolgt: "Sport is ook emotie, maar dan kan je je nog steeds een beetje normaal gedragen, toch? De sociale controle is heel belangrijk", zegt De Wolf over de supporters in het stadion. "Wat Feyenoord betreft: iedereen moet ervan doordrongen zijn dat we fantastisch bezig zijn. Daar spelen de supporters ook een belangrijke rol in en die hebben we ook nodig om dat succes te continueren."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sjoerd Mossou trekt verhaal van Calvin Stengs in twijfel: ‘Dat is totale bullshit’

Sjoerd Mossou spreekt zich uit over de mislukte transfer van Feyenoord-spelmaker Calvin Stengs naar Charlotte FC.