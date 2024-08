Kieft snapt niks van beleid Feyenoord: 'Pure kapitaalvernietiging'

Volgens Wim Kieft had dit seizoen eerste keeper bij Feyenoord moeten zijn, om zijn transferwaarde hoog te houden. Nu geeft Brian Priske de voorkeur aan Timon Wellenreuther, waardoor Bijlow een transfer naar Southampton lijkt te gaan maken voor een klein bedrag.

Met Wellenreuther en Bijlow heeft Feyenoord twee goede keepers. Laatstgenoemde komt uit de eigen opleiding van de club, terwijl de Duitser van RSC Anderlecht overkwam. Bijlow heeft een goede reputatie en is ook meerdere keren opgeroepen voor het Nederlands elftal. Afgelopen zomer was hij bij Oranje derde doelman onder Ronald Koeman. Zijn grote nadeel is zijn blessuregeschiedenis: de Nederlandse doelman lijkt maar niet fit te kunnen blijven.

Een grote transfersom waar Feyenoord enkele seizoenen geleden op gehoopt zal hebben, lijkt er daarmee niet te komen. Dat komt door zijn blessuregevoeligheid, maar ook zijn huidige plek op de bank in Rotterdam, zo oordeelt Wim Kieft in zijn column in De Telegraaf. "Bijlow is een Feyenoord-gezicht, Oranje-klant, een prima keeper die altijd heeft geleverd en veel waarde vertegenwoordigt. Omdat de nieuwe trainer Brian Priske op het idee komt om Bijlow op de bank te zetten, mag Feyenoord blij zijn met twee of drie miljoen euro."

Volgens de oud-international had Feyenoord eisen moeten stellen, toen het Priske deze zomer als nieuwe trainer aanstelde. "De clubleiding had Priske vooraf moeten verplichten Bijlow op te stellen. Dan had hij in ieder geval voor de hoofdprijs kunnen vertrekken. Nu is hij bijna niets meer waard. Pure kapitaalvernietiging."

